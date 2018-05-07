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НТВ покажет сериал про наше посольство и наркотики
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НТВ покажет сериал про наше посольство и наркотики 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Посольство"
7 мая на канале НТВ стартует новый шпионский сериал "Посольство".
Действие происходит в вымышленной стране Восточной Европы. Российские дипломаты оказываются вовлечены в международный заговор. Правительство Каледонии под давлением США и Великобритании собирается принять ряд антироссийских законов.
Для того, чтобы убедить местные власти в правильности этого шага, устраивается международный скандал. Первый секретарь посольства в исполнении Гела Месхи задерживается в столичном баре, при нем находят кейс с наркотиками. Теперь герою Игоря Ливанова нужно восстановить репутацию российских дипломатов и разобраться в скрытых причинах происходящего.
Проект насчитывает 14 серий. Кроме упомянутых актеров, в сериале также приняли участие Виктория Толстоганова, Юлия Ауг, Виталий Кищенко, Дмитрий Фрид, Илья Ермолов, Мартиньш Вилсонс и многие другие.
Съемки проходили в Сербии, были задействованы даже административные здания, например, резиденции городского парламента и патриарха в Белграде. Кроме того, в кадре можно будет увидеть Нови-Сад, Панчево и Сремски-Карловци.
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