НТВ покажет сериал про наше посольство и наркотики

7 мая на канале НТВ стартует новый шпионский сериал "Посольство".

Действие происходит в вымышленной стране Восточной Европы. Российские дипломаты оказываются вовлечены в международный заговор. Правительство Каледонии под давлением США и Великобритании собирается принять ряд антироссийских законов.

Для того, чтобы убедить местные власти в правильности этого шага, устраивается международный скандал. Первый секретарь посольства в исполнении Гела Месхи задерживается в столичном баре, при нем находят кейс с наркотиками. Теперь герою Игоря Ливанова нужно восстановить репутацию российских дипломатов и разобраться в скрытых причинах происходящего.

Съемки проходили в Сербии, были задействованы даже административные здания, например, резиденции городского парламента и патриарха в Белграде. Кроме того, в кадре можно будет увидеть Нови-Сад, Панчево и Сремски-Карловци.