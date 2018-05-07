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Журналисты оконфузились в прямом эфире
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Журналисты оконфузились в прямом эфире 

Рамблер 2 часа назад
Ошибку или оговорку в телепередаче, снятой заранее, исправить несложно, но вот когда трансляция идёт в прямом эфире, то конфуза не избежать. Об этом хорошо знают репортёры и ведущие новостей, особенно те, с кем подобное уже случилось. Иногда подобные эпизоды выглядят смешно, но бывают и ситуации, когда журналистам хочется посочувствовать.
1. С ведущими прогноза погоды фейлы случаются чаще, чем с коллегами. Искажённый экран, просвечивающие платья и непредсказуемые физиологические реакции — лишь малая часть того, что происходит с ними.
2. Не реже наблюдают забавные случаи ведущие телешоу — приглашённые гости любят падать.
3. Корреспонденты, ведущие репортажи с улиц, постоянно должны быть настороже, ведь их обливают водой и забрасывают снегом проезжающие машины, сносит ветер и атакуют случайные прохожие.
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