Журналисты оконфузились в прямом эфире

Ошибку или оговорку в телепередаче, снятой заранее, исправить несложно, но вот когда трансляция идёт в прямом эфире, то конфуза не избежать. Об этом хорошо знают репортёры и ведущие новостей, особенно те, с кем подобное уже случилось. Иногда подобные эпизоды выглядят смешно, но бывают и ситуации, когда журналистам хочется посочувствовать.

1. С ведущими прогноза погоды фейлы случаются чаще, чем с коллегами. Искажённый экран, просвечивающие платья и непредсказуемые физиологические реакции — лишь малая часть того, что происходит с ними.

2. Не реже наблюдают забавные случаи ведущие телешоу — приглашённые гости любят падать.

3. Корреспонденты, ведущие репортажи с улиц, постоянно должны быть настороже, ведь их обливают водой и забрасывают снегом проезжающие машины, сносит ветер и атакуют случайные прохожие.