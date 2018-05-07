9 сериалов о женщинах и для женщин

К выходу честного, хоть и до колик смешного сериала «Девочки не сдаются» Титр собрал для своих читательниц подборку откровенных женских сериалов с простыми, трогательными, милыми и честными героинями. Приятного просмотра!

Девочки не сдаются

Сериал рассказывает о необычных перипетиях жизни пяти обычных женщин: замужней бывшей модели, которая ищет приключений, одинокой стюардессы в поисках любви, беременной разведенки, бывший муж которой уже построил новую семью, студентки, влюбленной в своего начальника, и успешной бизнесвумен, которая отучилась ходить на свидания.

Мамочки

Российский сериал о жизни трех подружек: яркие и легкомысленные барышни, которые совсем недавно вместе ходили по клубам и отрывались на всю катушку, достигли тридцатилетнего рубежа и обзавелись детьми и семьями. Остроумный и легкий ситком о радостях и трудностях материнства отвечает на почти риторический вопрос: «Есть ли жизнь после родов?».

Отчаянные домохозяйки

На первый взгляд жизнь четырех домохозяек с Вистерия Лейн кажется идеальной, простой и беззаботной — красивые дома, успешные мужья, умные детки, зеленый газон… И никто даже не подозревает, какие жуткие скелеты в шкафу спрятаны за безупречными белыми заборчиками.

Краткий курс счастливой жизни

В центре сюжета история четырех подруг: одна — счастливая мама и жена, вторая все ещё ищет своего принца, третья не может иметь детей, а четвертая крутит с начальником. Казалось бы, банальный сюжет. Но именно Валерия Гай Германика, режиссер проекта, превращает скучную мелодраму во вполне себе остросоциальную драму.

Сладкая жизнь

Группа молодых, красивых, циничных и успешных тридцатилетних москвичей живет своими материально зависимыми жизнями. Их праздные будни кардинально меняются с появлением Саши — далекой от светских проблем матери-одиночки из Перми, которая сбежала в столицу от своих проблем. Всего за 8 дней Саша умудряется перезнакомиться с нашими героями и повернуть их жизнь на 180 градусов.

Город хищниц

Джулс не понаслышке знает, как тяжело начинать отношения. Особенно, когда: ты только-только развелась, тебе за сорок, ты не понимаешь всех нюансов современных свиданий, у тебя есть остроумный сын и молоденькая подружка, которая втягивает тебя в романтические авантюры.

Озабоченные, или Любовь зла

Задолбавшаяся работать на неблагодарной работе, любить женатого мужчину и жить в опостылевшем Екатеринбурге Саша осознает, что в жизни нужно что-то менять, и уезжает в Москву писать свою книгу. Только что-то на пути ни мужиков хороших, ни редакторов адекватных.

Ловушка

Ошибаться всегда неприятно. Особенно, когда ты — лучший частный сыщик, расследующий финансовые аферы, а любовь твоей жизни — член крупной банды, который тебя охомутал, обманул, бросил и вдобавок прихватил с собой пару сотен тысяч долларов и твое достоинство. Благо, Элис Мартин, попавшая в такую ситуацию, знает, как найти вора.

Юная

40-летняя разведенная Лиза ищет работу. За 15 лет, которые она была прекрасной мамой и замечательной женой, изменилось многое. Например, опыт работы домохозяйкой не котируется, особенно, если универ ты закончила 18 лет назад. Но! Всегда же есть выход из ситуации! Например, сменить имидж, наврать, что тебе 26, и молиться, чтобы никто тебя не раскусил.