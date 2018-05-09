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Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
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Собака влезла в кадр во время прогноза погоды 

Рамблер 8 часов назад
Ведущий прогноза погоды на канале WMUR-TV попал в забавную ситуацию во время передачи.
Джош Джадж как раз начал рассказывать о прогнозе погоды в Манчестере штата Нью-Гэмпшир, когда в студию зашла черно-белая собака. Впрочем, в отличие от ведущего, неожиданная гостья не обратила никакого внимания на мужчину, и спокойно покинула помещение.
Ведущий лишь на мгновение растерялся, затем рассмеялся и продолжил эфир. Позже оказалось, что собаку зовут Белла и она принадлежит коллеге Джаджа Эми.
Джош рассказал об интересном казусе в твиттере. Впрочем, зрители посчитала эпизод очень милым и предложили впредь вести прогнозы погоды в компании питомцев сотрудников канала.
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