Собака влезла в кадр во время прогноза погоды

Ведущий прогноза погоды на канале WMUR-TV попал в забавную ситуацию во время передачи.

Джош Джадж как раз начал рассказывать о прогнозе погоды в Манчестере штата Нью-Гэмпшир, когда в студию зашла черно-белая собака. Впрочем, в отличие от ведущего, неожиданная гостья не обратила никакого внимания на мужчину, и спокойно покинула помещение.

Ведущий лишь на мгновение растерялся, затем рассмеялся и продолжил эфир. Позже оказалось, что собаку зовут Белла и она принадлежит коллеге Джаджа Эми.

Джош рассказал об интересном казусе в твиттере. Впрочем, зрители посчитала эпизод очень милым и предложили впредь вести прогнозы погоды в компании питомцев сотрудников канала.