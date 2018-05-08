Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу

​Экс-участница шоу «Холостяк» на ТНТ Анастасия Смирнова опубликовала в инстаграме пост, в котором объяснила причину ухода с телепроекта. На днях девушка по собственному желанию покинула съемочную площадку.

«Этот спектакль окончен», — заявила Смирнова подписчикам.

По словам девушки, ее уход был обдуманным шагом, и она с первых дней знала, что не дойдет до финала. В этом сезоне «Холостяка» девушки пытаются покорить сердце 23-летнего певца Егора Крида

«У меня сносило голову от всего этого цирка»

«Последние недели на вилле в голове была только одна мысль «Уйти». Зачем тратить свое время впустую? Сидеть и чего-то ждать?! Ждать пока не получу розу? С первого дня понимала все что происходит на проекте, знала, что до финала не дойду. Но была надежда на что-то хорошее, в реальном мире было бы все по-другому, уверена», — пишет Анастасия.

«У меня сносило голову от всего этого цирка, я думаю вы это заметили, — обратилась девушка к фанатам. — Меня бесило все, жить в 4 стенах, нельзя было сделать шаг вправо-влево. Я знала больше, чем кто-либо, я знаю весь этот телемир, ведь я не первый раз на реалити и знаю, что по ту сторону камер. Благодаря этому проекту я поняла, что не хочу больше нигде участвовать, пора остановиться».

anews

Ранее Смирнова участвовала в реалити-проектах «Каникулы в Мексике», «Инстаграмщицы» и «Дом-2».

Смирнова призналась, что у нее не было цели находиться на проекте до конца, чтобы получить «приз», «как это делают другие».

«Жаль, что вам не показали правду, почему я оказалась на этом проекте, хотя сейчас это уже неважно», — добавила девушка.

«А что касается Егора, то мы просто друг друга не поняли, мы разные. Я не обижаюсь и не держу зла на него. Егор для меня не главный приз, как для других девочек. Улыбаться ему в лицо и говорить как все хорошо, я не могу», — объяснилась Смирнова.

Поклонники поддержали Анастасию и пожелали ей счастья за пределами шоу.