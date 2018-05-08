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У Любови Толкалиной начался страстный роман
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У Любови Толкалиной начался страстный роман 

Passion.ru 22 минуты назад
Фото: Passion.ru
Говорят, что давние друзья Любовь Толкалина и Максим Аверин решили перевести свои отношения на новый уровень.
Впрочем, любовь между актерами вспыхнула пока лишь на съемочной площадке. Речь о новом комедийном сериале канала СТС «Девочки не сдаются», в котором героиня Толкалиной знакомится с обаятельным, но непутевым парнем, которого сыграл Аверин.
Между ними быстро возникает «химия», но пока неизвестно, к чему приведут эти чувства. Кстати, сами актеры признаются, что им невероятно легко друг с другом. «Максим — просто подарок судьбы, — заявила Любовь, — В нем столько энергии, он такой живой, фонтанирующий, а главное — рядом с ним начинаешь больше узнавать себя».
Поклонники обоих знаменитостей уже гадают, не перерастет ли это сотрудничество в нечто большее… Как бы там ни было, за развитием отношений героев Любови и Максима можно наблюдать каждый понедельник с 14 мая на СТС.
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