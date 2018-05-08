Как сейчас выглядят героини культовых сериалов

Что произошло из Луисаной Лопилато из сериала «Мятежный дух» и в каком сериале Клэр Дейнс сыграла вместе с Джаредом Лето ? BeautyHack рассказывает, чем сейчас занимаются знаменитые подростки 90-х и 2000-ых.

Миша Бартон (Марисса Купер в сериале «О. С. — Одинокие сердца»)

Первая серия популярного сериала нулевых вышла в 2003 году, и Миша Бартон была единственной актрисой, которою пригласили в проект без проб. На тот момент девушке было 17 лет. Так же как и ее героине Мариссе. За время существования (последний сезон вышел в 2007 году) сериал собрал больше 10 наград и прославил актеров. На Мише правда слава сказалась не самым лучшим образом.

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Актриса то принимала запрещенные препараты, то была близка к анорексии и набирала вес и опять худела. В 2017 году актрису госпитализировали в клинику Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе с нервным расстройством. За жизнью актрисы следите в ее официальном профиле в Instagram.

Клэр Дейнс (Анжела Чейз в сериале «Моя так называемая жизнь»)

В начале карьеры Клэр снялась в сериале о подростках, который просуществовал всего год, но получил очень высокие оценки критиков. Актрисе на тот момент, как и ее героине, было 15 лет. Партнером по съемкам Клэр был Джаред Лето. О том, что случилось с Джаредом, вы, конечно, знаете. Да и у Клэр дел после съемок сериала прибавилось.

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Она сыграла в «Ромео и Джульетте» вместе с Леонардо Дикаприо и получила несколько премий «Золотой глобус» и «Эмми». Последние за сериал «Родина», в котором снимается и сейчас.

Карла Диаз (Хадиджа в сериале «Клон»)

Отправной точкой в карьере Диас стала роль избалованной дочери Жади — Хадиджи. Она сделала 10-ти летнюю девочку знаменитой на весь мир.

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Сегодня Карле 26. Она продолжает сниматься и играет в театре. Диас 5 раз побеждала в номинации «Лучшая молодая актриса». В 2009 году она подписала контракт с Rede Record, войдя в состав трилогии «Мутанты» и получив одну из главных ролей — таинственной Марсии.

Стефани Бриту (Самира в сериале «Клон»)

Миловидная Стефани, сыгравшая в сериале Самиру, — дочь Латифы, отказывающуюся носить платок, выросла настоящей красавицей.

Сейчас Стефани 30 лет. В 2007 году она вышла замуж за нападающего «Челси» Алешандре Пато. Через год пара распалась.

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Сегодня Бриту встречается с 23-летним Игорем Рашковским, снимается в рекламе и пробует себя в роли телеведущей.

Дебора Фалабелла (Мел в сериале «Клон»)

В сериале 21-летней Деборе досталась роль наркоманки Мел. После «Клона» Фалабелла продолжила сниматься — ее стали приглашать на драматические роли.

В 2005 году Дебора вышла замуж за певца Чака Иполите. В 2009 у пары родилась дочь, а в 2010 они расстались. В этом же году Фалабелла встретилась на съемках сериала «Проспект Бразилии» со своим «отцом» по «Клону» Мурило Бенисио.

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У них завязался роман, который длится и по сей день, — пара живет в гражданском браке. Сейчас Деборе 39 лет.

Мелисса Джоан Харт (Сабина в сериале «Сабрина — маленькая ведьма»)

«Вы можете знать меня как Сабрина или Кларисса, но мои мальчики зовут меня мама, и это моя любимая роль», — так в Instagram представляется поклонникам Мелисса Джоан Харт — звезда сериалов 90-х «Кларисса знает все» и «Сабрина — маленькая ведьма». Во время работы над второй картиной Мелиссе было 20 лет.

BeautyHack.ru

После нескольких лет съемок и участия в телешоу (в 1999 Мелисса даже появилась в клипе Бритни Спирс «Crazy»), актриса стала реже играть, а в 2003 вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона. Пара воспитывает троих сыновей и охотно делится своими буднями в Instagram.

Сара Мишель Геллар (Баффи в сериале «Баффи — истребительница вампиров»)

Популярность Саре Мишель Геллар принесли роли в фильме «Жестокие игры» и сериале «Баффи — истребительница вампиров», но немногие знают, что ради роли в телешоу актрисе пришлось пройти девятнадцать кастингов. На момент начала съемок Саре было 20 лет, но играла девушка школьницу, случайно узнавшую, что ей предстоит избавить мир от вампиров.

В 2002 году Сара вышла замуж за своего коллегу Фредди Принца-Младшего. Через год девушка закончила съемки в сериале, а еще через четыре года родила дочь Шарлотту. В 2012 году у пары родился сын Рокки.

BeautyHack.ru

За это время актриса не принимала участие в успешных проектах. А если вас интересует вопрос: куда тогда пропала Сара Мишель Геллар? Подписывайтесь на ее Instagram — там много детей, путешествий и селфи!

Фиби Тонкин (Клео в сериале «H2O: просто добавь воды»)

В 17 лет Фиби сыграла в первом телевизионном проекте — молодежном австралийском сериале «H2O: просто добавь воды». История о 16-летних подругах, превращающихся в русалок, завоевала огромную популярность: сериал получил награды AFI Awards и Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards. После третьего сезона сериал закрыли и Фиби переключилась на другие сериалы: «Тайный круг», «Дневники Вампира» и «Первородные».

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Элен Ролле (Элен в сериале «Элен и ребята»)

Элен Ролле утвердили на роль в сериале, когда ей было уже 26, хотя играла девушка студентку колледжа. На подруг-второкурсниц Элен, Кати и Джоанну хотели быть похожи подростки в начале 90-х. После закрытия оригинального проекта в 1994 году актриса отказалась играть в продолжении и решила посвятить себя музыке. В конце 90-х Ролле выпустила несколько альбомов, не ставших популярными. Тем не менее Элен не бросила заниматься музыкой и продолжает записываться.

BeautyHack.ru

Актриса не замужем. В 2013-м году она усыновила близнецов из Эфиопии и активно занимается их воспитанием. Сейчас актрисе 50 лет.

Селена Гомес (Алекс в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс»)

Самые преданные поклонники Селены помнят, что в начале карьеры девушка снималась в комедийном сериале канала Disney — «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Первая серия картины вышла в 2007 году (Селене тогда было 15 лет), а последняя — в 2012-ом. К тому моменту у звезды уже был подписан контакт с Hollywood Records и даже выпущен первый альбом.

BeautyHack.ru

С тех пор карьера пошла только в году: в прошлом году композиция «It Ain’t Me» попала в топ-10 чарта Billboard Hot 100, а фильмография Селены за пять лет пополнилась 15 фильмами.

Майли Сайрус (Майли Стюарт в сериале «Ханна Монтана»)

Исполнительнице главной роли в сериале «Ханна Монтана» 24 года (на момент съемок Майли было 14 лет). К этому возрасту она успела побыть невестой сына Арнольда Шварценеггера , заявить о своей бисексуальности и несколько раз попасться на употреблении марихуаны. По словам звезды, она гораздо безопаснее алкоголя — об этом Майли регулярно сообщала на своих страницах в социальных сетях.

Несколько лет назад Майли сделала короткую стрижку, избавившись от длинных локонов, украсила свое тело татуировками и выглядела старше своих лет.

BeautyHack.ru

Недавно Сайрус дала интервью для журнала Billboard, украсив его обложку. На ней звезда позирует в нежно-розовом платье — настоящая леди.

Говорят, причина столь радикальных перемен — любовь. С 2016 года Майли встречается с австралийским актером Лиамом Хемсвортом

Екатерина Дубакина (Мария Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня»)

В 15 лет Екатерина сыграла старшую дочь Максима Шаталина, которая вечно пытается сбежать из дома. Сейчас девушке 28 лет, она продолжает сниматься в кино (ищите в картинах «Светофор», «Красивая жизнь», «Кровавая барыня») и играет в театре — в 2010 девушку приняли в труппу Московского театра на Малой Бронной.

BeautyHack.ru

За успехами актрисы следите в ее Instagram.

Луисана Лопилато (Мия в сериале «Мятежный дух»)

Аргентинская актриса Луисана Лопилато снимается на телевидении с 6 лет, но мировая известность пришла к ней в 15, когда девочка прошла кастинг на роль капризной Мии в молодежном сериале «Мятежный дух». Сейчас Луисане 30 лет, у нее двое детей и вместе с супругом Майклом Бубле они ждут появления третьего малыша. Удивлены? Подписывайтесь на Instagram звезды, там почти 3 миллиона поклонников!