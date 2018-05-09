Ещё
Шоу «Голос улиц» нашло своего победителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоу «Голос улиц» нашло своего победителя 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @reginatodorenko
Рэпер под псевдонимом Sapa13 обошел всех соперников и вышел в финал телешоу "Голос улиц". Став победителем, артист получил три миллиона рублей и контракт с творческим объединением "Gazgolder". У молодого человека появился шанс поработать совместно с акулой шоу-бизнеса в рэп-сфере Василием Вакуленко (выступает под творческими псевдонимами Баста, Ноггано, Нинтендо).
Настоящее имя Sapa13 Евгений Иванов. Молодому человеку 29 лет и в финале конкурса он обошел семерых своих оппонентов.
В своем Инстаграм-профиле рэпер поблагодарил поклонников за поддержку.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру30
Как сейчас выглядят актрисы из сериалов 90-х
У Любови Толкалиной начался страстный роман19
На Самойлову набросились зрители25
«Можно отказать любому мужчине на планете»
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение