Шоу «Голос улиц» нашло своего победителя 

Рэпер под псевдонимом Sapa13 обошел всех соперников и вышел в финал телешоу "Голос улиц". Став победителем, артист получил три миллиона рублей и контракт с творческим объединением "Gazgolder". У молодого человека появился шанс поработать совместно с акулой шоу-бизнеса в рэп-сфере Василием Вакуленко (выступает под творческими псевдонимами Баста, Ноггано, Нинтендо).
Настоящее имя Sapa13 Евгений Иванов. Молодому человеку 29 лет и в финале конкурса он обошел семерых своих оппонентов.
В своем Инстаграм-профиле рэпер поблагодарил поклонников за поддержку.