Сериал «Приговоренная к жизни» закрыли после 1 сезона

Первый новый проект Люси Хейл после завершения «долгоиграющего» сериала «Милые обманщицы», к сожалению, закончился провалом: сериал «Приговоренная к жизни» (Life Sentence), в котором Люси играла главную роль, отменили после всего лишь одного сезона в эфире.

Канал CW принял решение распрощаться с новым комедийным сериалом с Люси Хейл в главной роли по стандартной причине — рейтинги «Приговоренной к жизни» оказались недостаточно высокими. При этом стоит отметить, что «Приговоренная к жизни» — единственный сериал, который CW решил закрыть; все остальные проекты канала (за исключением двух, которые пока еще ожидают окончательного решения) получили по еще одному сезону.

Печальными новостями поделилась с поклонниками сама Люси Хейл, признавшись: «Я была эмоционально привязана к этой истории и всем, кто принимал участие в ее создании, поэтому сейчас я в шоке. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы мне оказывали, я вас всех очень люблю. Мы создали нечто важное, нечто чистое, и никакая отмена сериала этого у нас не отнимет».