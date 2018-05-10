Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х

Сейчас Киселева занимается созданием новогодних шоу на воде. В 2015 году Мария появилась в качестве ведущей на премьерном выпуске нового шоу Первого канала «Вместе с дельфинами».

10/10 Сейчас Киселева занимается созданием новогодних шоу на воде. В 2015 году Мария появилась в качестве ведущей на премьерном выпуске нового шоу Первого канала «Вместе с дельфинами».

Ведущая программы «Слабое звено» на Первом канале Мария Киселева внезапно появилась на телеэкранах и также внезапно исчезла. После того, как передачу «Слабое звено» закрыли, она снялась в художественном фильме «Идиот» по мотивам одноименного романа Достоевского.

9/10 Ведущая программы «Слабое звено» на Первом канале Мария Киселева внезапно появилась на телеэкранах и также внезапно исчезла. После того, как передачу «Слабое звено» закрыли, она снялась в художественном фильме «Идиот» по мотивам одноименного романа Достоевского.

Сорокина продолжает работать как независимый журналист. В 2016 году Светлана была соведущей ток-шоу «#ВечерняЯХиллари» на телеканале «Дождь».

8/10 Сорокина продолжает работать как независимый журналист. В 2016 году Светлана была соведущей ток-шоу «#ВечерняЯХиллари» на телеканале «Дождь».

Телеведущая Светлана Сорокина семь лет вела программу «Вести» на ВГТРК. С 1997 года до 2006 Сорокина работала на НТВ. Она попробовала себя не только в качестве ведущей, но и режиссера-документалиста.

7/10 Телеведущая Светлана Сорокина семь лет вела программу «Вести» на ВГТРК. С 1997 года до 2006 Сорокина работала на НТВ. Она попробовала себя не только в качестве ведущей, но и режиссера-документалиста.

С 2009 года Елена Ханга ведет ток-шоу Cross Talk на канале Russia Today. Также она сотрудничает с радио «Комсомольская правда». У Ханги 17-летняя дочь Елизавета-Анна, которая профессионально занимается теннисом.

6/10 С 2009 года Елена Ханга ведет ток-шоу Cross Talk на канале Russia Today. Также она сотрудничает с радио «Комсомольская правда». У Ханги 17-летняя дочь Елизавета-Анна, которая профессионально занимается теннисом.

Начинала Елена Ханга с ночного шоу «Про это» на НТВ. Передача имела бешеную популярность благодаря откровенным темам. В 2001 году темнокожей ведущей предложили перейти в программу «Принцип домино», которую она вела до 2006 года.

5/10 Начинала Елена Ханга с ночного шоу «Про это» на НТВ. Передача имела бешеную популярность благодаря откровенным темам. В 2001 году темнокожей ведущей предложили перейти в программу «Принцип домино», которую она вела до 2006 года.

Ксения Стриж начала карьеру на радиостанции «Европа плюс» с авторской программы «У Ксюши». На телевидении она появилась в качестве ведущей молодежной музыкальной передачи «50/50».

3/10 Ксения Стриж начала карьеру на радиостанции «Европа плюс» с авторской программы «У Ксюши». На телевидении она появилась в качестве ведущей молодежной музыкальной передачи «50/50».

В 2011 году перед выборами в Госудуму и в 2012 году перед выборами президента России была ведущей дебатов на Первом канале. Из последних работ Шараповой можно отметить цикл фильмов «Остров Крым», вышедший на экраны в 2014 году.

2/10 В 2011 году перед выборами в Госудуму и в 2012 году перед выборами президента России была ведущей дебатов на Первом канале. Из последних работ Шараповой можно отметить цикл фильмов «Остров Крым», вышедший на экраны в 2014 году.

Арина Шарапова в начале 90-х вела российско-американскую телевизионную программу «60 минут», затем «Вести» на ВГТРК, а потом программу «Время» на ОРТ. В начале нулевых Шарапова стала вести «Доброе утро» на Первом канале.

1/10 Арина Шарапова в начале 90-х вела российско-американскую телевизионную программу «60 минут», затем «Вести» на ВГТРК, а потом программу «Время» на ОРТ. В начале нулевых Шарапова стала вести «Доброе утро» на Первом канале.

Героини этой подборки — легенды телевидения. Некоторые до сих востребованы, а другие ушли в тень.

Все героини этой подборки — легенды отечественного телевидения. Их имена и лица в конце 1990-х и в начале 2000-х знала вся страна. Некоторые из них до сих востребованы, а некоторые ушли в тень.

Арина Шарапова

Телеведущая Арина Шарапова уже почти 30 лет работает на крупнейших телеканалах страны. В начале 90-х она вела российско-американскую телевизионную программу «60 минут», затем «Вести» на ВГТРК , а потом программу «Время» на ОРТ

В начале нулевых Шарапова стала вести «Доброе утро» на Первом канале. Это самый длительный проект из тех, в которых она принимала участие.

В 2011 году перед выборами в Госудуму и в 2012 году перед выборами президента России была ведущей дебатов на Первом канале.

Из последних работ Шараповой можно отметить цикл документальных фильмов «Остров Крым», вышедший на экраны в 2014 году.

Кроме того, телеведущая является президентом Школы Искусств и Медиатехнологий Арины Шараповой. Сейчас Арина Аятовна — жена, мать, дважды бабушка, кандидат социологических наук, действительный член Общественного совета при МВД Российской Федерации, награждена орденом Дружбы.

Также телеведущая активно ведет инстаграм, где на нее подписано более 60 тысяч человек.

Ксения Стриж

Ксения Стриж начала карьеру на радиостанции «Европа плюс» с авторской программы «У Ксюши». На телевидении она появилась спустя несколько лет в качестве ведущей молодежной музыкальной передачи «50/50», вечернего шоу «Доброй ночи» и романтической программы «Как найти мужа?».

Последний раз ведущая появлялась в эфире телевизионной программы формата ток-шоу «К нам приехал…» на канале «Ля-Минор».

В 2017 году Ксения отметила 50-летний юбилей. Она стала гостьей ток-шоу «Пусть говорят», где призналась, что хочет усыновить ребенка. Телеведущая сообщила, что, наконец, готова к материнству, но биологически уже не способна родить. Стриж живет в четвертом браке — с Андреем Сусиковым, который младше ее на 17 лет.

Кроме того, телеведущая сделала подтяжку лица, пластику второго подбородка и коррекцию верхнего века.

Сейчас журналистка ведет авторскую программу «Стриж Тайм» на «Радио Шансон».

Елена Ханга

Начинала Елена Ханга с ночного шоу «Про это» на НТВ . Передача имела бешеную популярность благодаря откровенным и рискованным темам.

В 2001 году темнокожей ведущей предложили перейти в программу «Принцип домино», которую она вела до 2006 года.

С 2009 года Елена Ханга ведет ток-шоу Cross Talk на канале Russia Today . Также она сотрудничает с радио « Комсомольская правда ».

Мужа телеведущей зовут Игорь Минтусов . Он политический консультант и политолог, председатель совета директоров Центра политического консультирования. У Ханги 17-летняя дочь Елизавета-Анна, которая профессионально занимается теннисом.

Светлана Сорокина

Телеведущая Светлана Сорокина семь лет вела программу «Вести» на ВГТРК. Она сама разрабатывала все темы выпусков. За свою работу она получила ТЭФИ и «Орден мужества».

С 1997 года до 2006 Сорокина работала на НТВ. Она попробовала себя не только в качестве ведущей, но и режиссера-документалиста.

Сорокина вела ток-шоу «Основной инстинкт» на Первом канале, но программа закрылась. Причиной ухода с главного федерального канала Светлана в интервью « Московскому комсомольцу » назвала цензуру и отсутствие прямого эфира.

Сорокина дважды была замужем. В 2003 году в жизни журналистки появилась приемная дочь Антонина.

Сорокина продолжает работать как независимый журналист, пишет статьи на фрилансе, комментирует события общественной жизни. В 2016 году Светлана была соведущей ток-шоу «#ВечерняЯХиллари» на телеканале «Дождь».

Мария Киселева

Ведущая программы «Слабое звено» на Первом канале Мария Киселева внезапно появилась на телеэкранах и также внезапно исчезла.

Мария — профессиональная спортсменка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию.

После того, как передачу «Слабое звено» закрыли, она снялась в художественном фильме «Идиот» по мотивам одноименного романа Достоевского.

В 2005 году Киселева ушла в декрет и после рождения дочки на телеэкраны уже не вернулась. В 2012 году развелась с мужем. Воспитывает двух дочерей — Дарью и Александру.

Сейчас Киселева занимается созданием новогодних шоу на воде. В 2015 году Мария появилась в качестве ведущей на премьерном выпуске нового шоу Первого канала «Вместе с дельфинами».