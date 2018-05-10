«Чужестранка» продлена сразу на два сезона

Популярнейшая фэнтезийная драма «Чужестранка», снятая по мотивам исторических романов Дианы Гэблдон, исправно радует создателей отличными рейтингами. Поэтому совсем не удивительно, что канал Starz продлил сериал сразу на два сезона.

Пятый и шестой сезон будет состоять из 12 эпизодов каждый. В основу сюжета лягут «Огненный крест» и «Дыхание снега и пепла», соответственно пятая и шестая книга из серии романов о Чужестранке. На данный момент Гэблдон выпустила 8 новелл, так что поклонники смогут наслаждаться любимым шоу еще, как минимум, пять лет.

Напомним, что главной героиней сериала является медсестра Клэр Рэндалл ( Катрина Балф ), которая таинственным образом переместилась из 1946 года в 1743. Она пытается освоиться в новом времени, делится своими медицинскими знаниями и изо всех сил ищет способ вернуться домой.

Премьера четвертого сезона «Чужестранки» состоится в ноябре.