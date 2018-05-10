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Андреева снова будет ведущей программы «Время»
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Андреева снова будет ведущей программы «Время» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава дирекции информационных программ "Первого канала" Кирилл Клейменов прекратит вести выпуски программы "Время" в московском часовом поясе, сообщает "Коммерсант".
Клейменов замещал Екатерину Андрееву и Виталия Елисеева на время тестирования новой студии передачи.
"Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение", — поделился Клейменов в своем последнем эфире "Времени".
Екатерина Андреева вела программу "Время" с 1997 года и перестала выпускать ее для европейской части России с конца февраля. Вместе с Виталием Елисеевым она вела программы, вещавшие по будням на Дальний Восток.
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