Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире

Фигуре 48-летней Дженнифер Лопес можно только позавидовать, а сама певица с удовольствием подчеркивает свои данные облегающими нарядами. На днях она стала гостьей программы «Ночное шоу с Джимми Фэллоном ». Лопес пришла в студию в сверкающем красном платье с откровенным вырезом.

Но исполнительница выделилась не только ярким образом, но и танцами, которые она устроила вместе с ведущим Джимми Фэллоном. Им нужно было перетанцевать друг друга под аккомпанемент группы The Roots. Сложность в том, что задача — двигаться быстро, хотя музыка достаточно медленная.

К слову, даже каблуки не помешали Джей Ло взорвать танцпол.