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Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
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Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире 

Журнал ОК! 9 часов назад
Фигуре 48-летней Дженнифер Лопес можно только позавидовать, а сама певица с удовольствием подчеркивает свои данные облегающими нарядами. На днях она стала гостьей программы «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Лопес пришла в студию в сверкающем красном платье с откровенным вырезом.
Но исполнительница выделилась не только ярким образом, но и танцами, которые она устроила вместе с ведущим Джимми Фэллоном. Им нужно было перетанцевать друг друга под аккомпанемент группы The Roots. Сложность в том, что задача — двигаться быстро, хотя музыка достаточно медленная.
К слову, даже каблуки не помешали Джей Ло взорвать танцпол.
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