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Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий
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Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий 

ТАСС 1 час назад
Фото: tass
Телеканал Adult Swim заказал еще 70 серий мультипликационного сериала "Рик и Морти" (Rick and Morty). Об этом сообщил на своей странице в Twitter один из авторов мультсериала Джастин Ройланд.
"Будет еще больше "Рика и Морти". С нетерпением жду все эти твиты с расспросами!", — написал он, сопроводив свою запись рисунком, на котором главные персонажи мультсериала обсуждают эту новость.
"Рик и Морти" — американский комедийный научно-фантастический мультипликационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Его премьера состоялась в декабре 2013 года.
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