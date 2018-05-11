Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий 

Телеканал Adult Swim заказал еще 70 серий мультипликационного сериала "Рик и Морти" (Rick and Morty). Об этом сообщил на своей странице в Twitter один из авторов мультсериала Джастин Ройланд.
"Будет еще больше "Рика и Морти". С нетерпением жду все эти твиты с расспросами!", — написал он, сопроводив свою запись рисунком, на котором главные персонажи мультсериала обсуждают эту новость.
"Рик и Морти" — американский комедийный научно-фантастический мультипликационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Его премьера состоялась в декабре 2013 года.