Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий

Телеканал Adult Swim заказал еще 70 серий мультипликационного сериала "Рик и Морти" (Rick and Morty). Об этом сообщил на своей странице в Twitter один из авторов мультсериала Джастин Ройланд.

"Будет еще больше "Рика и Морти". С нетерпением жду все эти твиты с расспросами!", — написал он, сопроводив свою запись рисунком, на котором главные персонажи мультсериала обсуждают эту новость.