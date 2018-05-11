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Канал Fox закрыл два сериала
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Канал Fox закрыл два сериала 

DTF.RU 9 часов назад
Фото: DTF.RU
Но у их фанатов ещё есть шансы увидеть продожение.
В 2015 году «Последний человек на Земле» наделал немало шума благодаря своей (понятной из названия) концепции, которая просуществовала всего несколько эпизодов — дальше сообщество людей, переживших конец света, начало стремительно расти, а шоу потеряло почти весь свой первоначальный шарм.
Тем не менее «Последний человек на Земле» всё-таки продержался четыре сезона. Более того, у авторов были надежды и на пятый, однако Fox внезапно решил закрыть сериал.
Для фанатов это особенно неприятный поворот, так последний эпизод, вышедший 6 мая, оставил после себя клиффхэнгер.
По данным The Hollywood Reporter, однокамерная комедия с 22 минутными эпизодами может найти себе новый дом в онлайн-кинотеатре Hulu. Создатели сериала надеются на то, что им позволят доснять короткий сезон, завершающий все основные сюжетные линии.
Кроме того, в Fox приняли решение закрыть и «Бруклин 9-9» — комедию про полицейских в стиле британского «Офиса». Шоу продержалось в эфире пять лет (и прошло знаковую отметку в 99 серий), а его последний эпизод выйдет в эфир 20 мая.
У комедии с Энди Сэмбергом в главной роли тоже есть шансы на сделку с Hulu. Variety считает, что сериалом также может заинтересоваться и NBC.
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