Канал Fox закрыл два сериала

Но у их фанатов ещё есть шансы увидеть продожение.

В 2015 году «Последний человек на Земле» наделал немало шума благодаря своей (понятной из названия) концепции, которая просуществовала всего несколько эпизодов — дальше сообщество людей, переживших конец света, начало стремительно расти, а шоу потеряло почти весь свой первоначальный шарм.

Тем не менее «Последний человек на Земле» всё-таки продержался четыре сезона. Более того, у авторов были надежды и на пятый, однако Fox внезапно решил закрыть сериал.

Для фанатов это особенно неприятный поворот, так последний эпизод, вышедший 6 мая, оставил после себя клиффхэнгер.

По данным The Hollywood Reporter, однокамерная комедия с 22 минутными эпизодами может найти себе новый дом в онлайн-кинотеатре Hulu. Создатели сериала надеются на то, что им позволят доснять короткий сезон, завершающий все основные сюжетные линии.

Кроме того, в Fox приняли решение закрыть и «Бруклин 9-9» — комедию про полицейских в стиле британского «Офиса». Шоу продержалось в эфире пять лет (и прошло знаковую отметку в 99 серий), а его последний эпизод выйдет в эфир 20 мая.