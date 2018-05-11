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Провальное выступление Самойловой появилось в сети
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Выступление Самойловой появилось в сети 

Lenta.ru 4 часа назад
В сети появилось выступление певицы Юлии Самойловой на международном музыкальном соревновании «Евровидение-2018». Оно опубликовано на YouTube-канале конкурса.
На момент публикации заметки ролик посмотрели более 500 тысяч раз. Ему поставили 3,3 тысячи лайков и 14 тысяч дислайков.
Самойлова спела песнюI Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. Певица исполняла композицию, находясь на своеобразном вулкане, с которого текла лава, ей помогали бэк-вокалисты. Выступление Самойловой сопровождалось перфомансом балета «Тодес».
По итогом голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов. В нее вошли участники конкурса от Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.
Самойлова прокомментировала свое выступление, назвав это «крутым и незабываемым опытом».
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