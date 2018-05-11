Какое время будет в сериале по «Звёздным войнам»

В марте Lucasfilm объявили, что исполнительным продюсером первого сериала по «Звёздным войнам» (с живыми актёрами, а не анимация) станет режиссёр, сценарист, актёр и продюсер Джон Фавро . Он снимал первые две части «Железного человека», поставил «Книгу джунглей», сейчас работает над новой версией «Короля льва». Ранее он озвучивал одного из персонажей в мультсериале «Звёздные войны: Война клонов».

Теперь Фавро поделился первыми подробностями о грядущем шоу. Эти скупые детали нам стали известны из твита журналиста The Nerdist, который взял интервью у Фавро на премьере фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

Джон Фавро подтвердил, что действие его сериала по «Звёздным войнам» развернётся спустя 7 лет после Битвы при Эндоре, между событиями «Возвращения джедая» и «Пробуждения Силы». Появятся новые персонажи, будут использоваться передовые технологии вроде тех, что были в «Книге Джунглей». Скоро подробности на Nerdist…

Эти крохи информации приводят нас к двум выводам.

Во-первых, Lucasfilm плотно взялись за события между VI и VII эпизодами. То, что раньше было описано только в книгах, теперь мы увидим на малых экранах. Согласитесь, что и «Пробуждение Силы», и «Последние джедаи» давали очень мало информации о событиях того времени — а ведь наверняка в галактике происходило много всего интересного. Этот период нам будет показывать не только Джон Фавро в своём сериале, но и Дэйв Филони в новом анимационном проекте Star Wars: Resistance. В нём главным героем станет пилот Сопротивления.