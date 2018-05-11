Начались съемки нового сезона «Улетного экипажа»

Не так давно закончился показ первого сезона сериала, на очень романтичном моменте. Героиня Натальи Бардо сбежала с собственной свадьбы, так как оказалось, что ее коллега первый пилот Алексей Кулагин , которого играет Чадов, испытывает к ней чувства. Они начали встречаться, но у влюбленных сразу возникли трудности.

На днях стало известно, что стартовали съемки нового сезона «Улетного экипажа».

Вчера Алексей опубликовал снимок, на котором позирует, стоя рядом с раритетной машиной. «Знакомьтесь, новый автомобиль Кулагина! „Улетный экипаж“ второй сезон. Поехали!», — написал он. Чуть ранее он намекнул поклонникам, что им уже скоро стоит ждать новых серий полюбившегося сериала.

@alexeychadov

Актер опубликовал фото со своей коллегой Бардо и написал: «Овечкина видимся в кабине пилота на майские». Кажется, что во втором сезоне сериала Чудов сменит не один транспорт. Сегодня он показал снимок, на котором запечатлен с зеленым мотоциклом возле аэропорта.

Поклонники были очень рады тому, что скоро смогут насладиться новыми эпизодами картины. «Уххх что же нас ждет?», «Как быстро съемки новых серий быстро начались! Класс! Успехов!», «Отличная новость, а тачка крутая. Я видела там еще и мотоцикл был. Он тоже Кулагина?», «Очень жду второй сезон „Улетного экипажа“, — отозвались пользователи соцсети.