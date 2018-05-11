Начались съемки нового сезона «Улетного экипажа» 

В марте состоялась премьера нового сериала «Улетный экипаж» на канале СТС. Эта работа стала дебютной для режиссера Марюса Вайсбера. Одну из главных ролей в картине сыграла его супруга Наталья Бардо. Также в киноленте приняли участие: Алексей Чадов, Никита Тарасов, Яна Крайнова и другие известные актеры.
Не так давно закончился показ первого сезона сериала, на очень романтичном моменте. Героиня Натальи Бардо сбежала с собственной свадьбы, так как оказалось, что ее коллега первый пилот Алексей Кулагин, которого играет Чадов, испытывает к ней чувства. Они начали встречаться, но у влюбленных сразу возникли трудности.
На днях стало известно, что стартовали съемки нового сезона «Улетного экипажа».
Вчера Алексей опубликовал снимок, на котором позирует, стоя рядом с раритетной машиной. «Знакомьтесь, новый автомобиль Кулагина! „Улетный экипаж“ второй сезон. Поехали!», — написал он. Чуть ранее он намекнул поклонникам, что им уже скоро стоит ждать новых серий полюбившегося сериала.
@alexeychadov
Актер опубликовал фото со своей коллегой Бардо и написал: «Овечкина видимся в кабине пилота на майские». Кажется, что во втором сезоне сериала Чудов сменит не один транспорт. Сегодня он показал снимок, на котором запечатлен с зеленым мотоциклом возле аэропорта.
Поклонники были очень рады тому, что скоро смогут насладиться новыми эпизодами картины. «Уххх что же нас ждет?», «Как быстро съемки новых серий быстро начались! Класс! Успехов!», «Отличная новость, а тачка крутая. Я видела там еще и мотоцикл был. Он тоже Кулагина?», «Очень жду второй сезон „Улетного экипажа“, — отозвались пользователи соцсети.
Пока сюжетная линия нового сезона сохраняется в тайне. Однако зрителям стоит ждать, что в сериале появятся новые лица. Так в эпизодической роли снялся юный актер Федор Васильев. Вероятно мама яркого рыжеволосого мальчика опубликовала несколько кадров со съемочной площадки. „Наш дебют в кино. Федя в эпизодической роли в сериале „Улетный экипаж““, — написала она. Ранее сообщалось, что второй сезон этой киноленты должен выйти в середине 2018 года.