Сериал «Люцифер» закрыли после 3 сезонов в эфире

Ни британское очарование Тома Эллиса, ни примкнувший к касту в этом сезоне звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг не помогли «Люциферу»: сериал официально не будет продлен на 4 сезон, и текущий 3 сезон станет для него, к сожалению, последним, причем еще и закончится клиффхэнгером — открытым финалом.

Джо Хендерсон , один из шоураннеров сериала, в своем Twitter не только сообщил печальные новости, но и заранее извинился перед поклонниками «Люцифера», которым придется обойтись не просто без хэппи-энда, но и без какой-либо четкой концовки:

«Мы сняли финал сезона с невероятно важным клиффхэнгером, чтобы Fox нас ни в коем случае не закрыли. Вместо этого мы заставим страдать вас, фанатов. Мне невероятно жаль».

В Twitter уже вовсю разворачивается кампания по «спасению» сериала с хэштэгом #SaveLucifer, и стоит отметить, что иногда, очень-очень редко, единый порыв фанатов действительно помогает — например, у «Восьмого чувства» благодаря этому появится спецвыпуск, нормально «закрывающий» сюжетные линии после неожиданной отмены сериала. попкорнnews