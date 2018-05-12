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Сериал «Люцифер» закрыли после 3 сезонов в эфире
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Сериал «Люцифер» закрыли после 3 сезонов в эфире 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Люцифер"
Ни британское очарование Тома Эллиса, ни примкнувший к касту в этом сезоне звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг не помогли «Люциферу»: сериал официально не будет продлен на 4 сезон, и текущий 3 сезон станет для него, к сожалению, последним, причем еще и закончится клиффхэнгером — открытым финалом.
Джо Хендерсон, один из шоураннеров сериала, в своем Twitter не только сообщил печальные новости, но и заранее извинился перед поклонниками «Люцифера», которым придется обойтись не просто без хэппи-энда, но и без какой-либо четкой концовки:
«Мы сняли финал сезона с невероятно важным клиффхэнгером, чтобы Fox нас ни в коем случае не закрыли. Вместо этого мы заставим страдать вас, фанатов. Мне невероятно жаль».
В Twitter уже вовсю разворачивается кампания по «спасению» сериала с хэштэгом #SaveLucifer, и стоит отметить, что иногда, очень-очень редко, единый порыв фанатов действительно помогает — например, у «Восьмого чувства» благодаря этому появится спецвыпуск, нормально «закрывающий» сюжетные линии после неожиданной отмены сериала. попкорнnews
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