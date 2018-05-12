«Последний человек на Земле» поменял адрес 

Телеканал Fox прекратил вещание двух сериалов — "Бруклин 9-9"
и "Последний человек на Земле". Однако поклонникам этих двух шоу рано расстраиваться — теперь их трансляцией займется телекомпания NBC.
Причиной такого решения называют низкие рейтинги двух проектов. Сейчас на счету "Бруклина 9-9" 5 сезонов, "Последнего человека" — четыре.
Телеканал NBC уже заказал сценаристам "Бруклина" шестой сезон, который будет состоять из 13 серий.
Ситком "Бруклин 9-9" рассказывает о жизни несерьезного полицейского в Нью-Йорке, которого хочет перевоспитать босс.
В комедийном сериале "Последний человек на Земле" герой путешествует по Америке в надежде найти выживших после пандемии вируса, убившего всех жителей планеты.