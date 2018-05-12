«Последний человек на Земле» поменял адрес

Фото: Кадр из сериала "Последний человек на Земле"

Телеканал Fox прекратил вещание двух сериалов — "Бруклин 9-9"

и "Последний человек на Земле". Однако поклонникам этих двух шоу рано расстраиваться — теперь их трансляцией займется телекомпания NBC

Причиной такого решения называют низкие рейтинги двух проектов. Сейчас на счету "Бруклина 9-9" 5 сезонов, "Последнего человека" — четыре.

Телеканал NBC уже заказал сценаристам "Бруклина" шестой сезон, который будет состоять из 13 серий.

Ситком "Бруклин 9-9" рассказывает о жизни несерьезного полицейского в Нью-Йорке, которого хочет перевоспитать босс.

В комедийном сериале "Последний человек на Земле" герой путешествует по Америке в надежде найти выживших после пандемии вируса, убившего всех жителей планеты.