Сериал «Бруклин 9-9» получил новую жизнь

​​Телеканал NBC выкупил сериал "Бруклин 9-9" и заказал новые серии.

До этого сериал выходил на телеканале Fox, однако не смог там прижиться. С самого начала сериал создавался для канала NBC, но его купил Fox. А недавно появилось сообщение о том, что сериал будет закрыт. Поклонники шоу подняли волну возмущения в соцсетях, на что и отреагировал канал NBC.

Председатель NBC Entertainment Роберт Гринблатт признавался, что жалел о продаже сериала, и назвал обратный выкуп возвращением в законный дом. Также он сообщил, что канал уже заказал съемку шестого сезона, который будет состоять из 13 серий.