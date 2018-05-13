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Сериал «Бруклин 9-9» получил новую жизнь
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Сериал «Бруклин 9-9» получил новую жизнь 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Бруклин 9-9"
​​Телеканал NBC выкупил сериал "Бруклин 9-9" и заказал новые серии.
До этого сериал выходил на телеканале Fox, однако не смог там прижиться. С самого начала сериал создавался для канала NBC, но его купил Fox. А недавно появилось сообщение о том, что сериал будет закрыт. Поклонники шоу подняли волну возмущения в соцсетях, на что и отреагировал канал NBC.
Председатель NBC Entertainment Роберт Гринблатт признавался, что жалел о продаже сериала, и назвал обратный выкуп возвращением в законный дом. Также он сообщил, что канал уже заказал съемку шестого сезона, который будет состоять из 13 серий.
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