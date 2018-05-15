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Назван лучший сериал года
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Назван лучший сериал года 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании прошла 71-я церемония вручения телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Жюри признало лучшим драматическим сериалом страны «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи, сообщается на сайте премии.
Телешоу Стивена Найта, премьера которого состоялась в 2013 году, рассказывает о группировке цыганских бандитов из Бирмингема, которая орудовала в Англии в конце XIX века. Сериал основан на реальных событиях. Его создатели выпустили уже четыре сезона, премьера пятой части запланирована на 2019 год.
В номинации «Лучший зарубежный сериал» победил «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Он основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и рассказывает о судьбе женщины в антиутопичном тоталитарном государстве, появившемся на территории США в результате мирового кризиса.
«Лучшим актером британского сериала» признан Шон Бин, сыгравший католического священника в «Сломленном». Актрисой года стала Молли Уиндсор из сериала «Три девушки».
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