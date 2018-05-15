Назван лучший сериал года

В Великобритании прошла 71-я церемония вручения телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Жюри признало лучшим драматическим сериалом страны «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи, сообщается на сайте премии.

Телешоу Стивена Найта , премьера которого состоялась в 2013 году, рассказывает о группировке цыганских бандитов из Бирмингема, которая орудовала в Англии в конце XIX века. Сериал основан на реальных событиях. Его создатели выпустили уже четыре сезона, премьера пятой части запланирована на 2019 год.

В номинации «Лучший зарубежный сериал» победил «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Он основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и рассказывает о судьбе женщины в антиутопичном тоталитарном государстве, появившемся на территории США в результате мирового кризиса.