Как журналисты конфузятся в прямом эфире

Когда телепередача идёт в прямом эфире, произойти может всё, что угодно. Именно поэтому так часто случаются казусы по время выпусков новостей, прогнозов погоды и репортажей с улиц. Порой эти курьёзные случаи так эпичны, что надолго остаются в памяти участников и зрителей.

1. История, прогремевшая несколько месяцев назад, в которой засветился доцент Пусанского национального университета Роберт Келли . Он давал интервью каналу ВВС по скайпу из дома, когда в кадре появились его маленькие дети. После этого в кабинет аккуратно вошла супруга Роберта и чуть ли не ползком утащила детей.

2. Ведущий канала CTV Эндрю Джонсон оговорился, переходя от новостей к представлению ведущей прогноза погоды. Выглядело это так, будто он предложил своей коллеге поцеловаться.