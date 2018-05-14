Ещё
Шон Скотт заменит Кроуфорда в «Смертельном оружии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шон Скотт заменит Кроуфорда в «Смертельном оружии» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Звезда «Американского пирога» Шон Уильям Скотт заменит Клейна Кроуфорда в третьем сезоне полицейской драмы «Смертельное оружие».
Ранее руководство канала Fox приняло решение уволить исполнителя главной роли — Кроуфорда, из-за вызывающего поведения на съемочной площадке. Лишившись ведущего персонажа, сериал оказался под угрозой закрытия. Но тут на горизонте появился Шон Уильямс Скотт, который сыграет брата Мартина Риггса и нового напарника Роджера Мерто (Дэймон Уайанс).
Кстати, для 41-летнего актера роль в «Смертельном оружии» станет первым серьезным появлением на тв-экране. До этого у него были незначительные камео в шоу «В Филадельфии всегда солнечно», «Правильные вещи» и «Несчастливы вместе».
Киноафиша: последние новости
«Чужестранка» продлена сразу на два сезона У сериала «Рик и Морти» будет 70 новых эпизодов 6 сезон сериала «Бруклин 9-9» все-таки будет снят
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах303
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Тест: угадайте актера в гриме
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение