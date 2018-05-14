Шон Скотт заменит Кроуфорда в «Смертельном оружии»

Звезда «Американского пирога» Шон Уильям Скотт заменит Клейна Кроуфорда в третьем сезоне полицейской драмы «Смертельное оружие».

Ранее руководство канала Fox приняло решение уволить исполнителя главной роли — Кроуфорда, из-за вызывающего поведения на съемочной площадке. Лишившись ведущего персонажа, сериал оказался под угрозой закрытия. Но тут на горизонте появился Шон Уильямс Скотт, который сыграет брата Мартина Риггса и нового напарника Роджера Мерто (Дэймон Уайанс).

Кстати, для 41-летнего актера роль в «Смертельном оружии» станет первым серьезным появлением на тв-экране. До этого у него были незначительные камео в шоу «В Филадельфии всегда солнечно», «Правильные вещи» и «Несчастливы вместе».