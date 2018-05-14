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Ампутация ноги помогла мужчине выиграть в телешоу
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Ампутация ноги помогла мужчине выиграть в телешоу 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ITV
Британец Гарет Кендал стал участником местной версии популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером?".
В ходе игры ведущий Джереми Кларксон задал участнику вопрос: "На берегу какого озера расположены руины средневекового замка Аркарт?".
ITV
После того, как вопрос был озвучен, Гарет уже не сомневался. Он сказал, что, без сомнения, точно знает верный ответ на этот вопрос. И рассказал, что неподалеку от этого места от попал в автомобильную катастрофу, из-за которой лишился ноги.
Соцсети
Подпись: одна нога уже в могиле
Гарет Кендал выбрал вариант ответа "B": Лох-Несс. И этот вариант ответа действительно был верным.
Мужчина выиграл 125 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей). Джереми Кларксон признал, что этот выпуск стал одним из самых зрелищных в истории телешоу "Кто хочет стать миллионером?".
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