7 годных комедийных сериалов, сделанных в России

Когда не хочется ничего серьезного, требующего концентрации и погружающего в тяжкие мысли о бренности бытия, самое то — запустить комедию. А лучше целый сериал, чтобы на дольше хватило.

Девочки не сдаются

2018

Радужные планы на жизнь у пяти очень разных женщин идут прахом, когда банк, где лежат их сбережения, становится банкротом. На фоне этой общей проблемы они становятся лучшими подругами и пытаются карабкаться с шуточками и прибауточками в светлое будущее.

Отель Элеон

2016−2017

Своеобразное продолжение сериала «Кухня», только больше про отель, в котором теперь находится ресторан. Схема та же: есть отель, в нем есть персонал, больной на голову в разной степени тяжести. В связи с этим работники пытаются решить проблемы, которые сами же и создают.

Мамочки

2015−2016

После рождения ребенка жизнь меняется кардинально, на смену вечеринкам приходят подгузники, и появляется масса вопросов и проблем, в которых без помощи подруг не разобраться. Героини этого сериала находятся на разных стадиях материнства: одна — начинающая мама десятимесячного сына, другая — мамочка со стажем, третья — в поиске мужчины, потенциального отца будущих детей.

Вы все меня бесите

2017

У журналистки Сони Багрецовой очень сложный характер: если вы разговариваете с ней больше пяти минут, то, скорее всего, она уже пару раз вам нагрубила и десять раз послала подальше. Есть у нее только одно слабое место — когда выпьет, Соня становится невероятно дружелюбной. Поэтому старается не пить вообще. Однажды она нарушила правило и умудрилась завести друзей, а избавиться от них не так-то просто.

Психологини

2017

Три подружки учились когда-то на одном факультете психологии, а теперь работают по специальности. Что показательно, они отлично видят чужие проблемы, но свои диагностировать просто не в состоянии. Поэтому дамы собираются на чашку чая и с азартом применяют друг другу профессиональную терминологию. Если вам нравятся комедии наподобие «Секса в большом городе», то пойдет на ура.

Между нами, девочками

2013

Три поколения семьи Кузнецовых-Сайко — три женщины: бабушка, мама и дочь. Как-то так повелось, что мужчины в их семье не прижились. И вот, когда младшая решает жить со своим парнем и объявляет маме, что он останется у них, та в ужасе стремится выжить его во что бы то ни стало.

Временно недоступен

2015

Чиновник в бегах, Плетнев волей случая занимает место ревизора Золотова, который должен расследовать коррупцию в маленьком городке, но попал в больницу с амнезией. А поскольку Плетнев не понаслышке знаком со всякого рода махинациями, то и выводить на чистую воду других коррупционеров ему сподручнее.