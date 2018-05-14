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«Острые козырьки» взяли первый приз BAFTA
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«Острые козырьки» взяли первый приз BAFTA 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки"
В Лондоне состоялась 63-я церемония вручения премий Британской киноакадемии BAFTA TV Awards, сообщает Independent.
В номинации "Лучший драматический сериал" лауреатом стала криминальная драма "Острые козырьки" о криминальном Бирмингеме 1920-х. "Козырькам" удалось обойти "Корону" о британской королевской семье. Лучшей актрисой стала Молли Виндзор (сериал "Три девушки"), лучшим актером — Шон Бин ("Сломленный").
"Три девушки" стали лучшим сериалом, а среди мыльных опер приз взяла "Катастрофа", выходящая с 1986 года. "Рассказ служанки" канала Hulu отмечен как лучший иностранный сериал.
BAFTA TV Awards вручается с 1955 года.
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