Камбербэтч сыграл авантюриста в новом сериале

В «Амедиатеке» состоялась премьера нового мини-сериала «Патрик Мелроуз» — это экранизация мрачных и полных безумств глав жизни Патрика Мелроуза — героя цикла романов букеровского номинанта Эдварда Сент-Обина.

Книги издавались в период с 1992 по 2012 годы и в итоге были объединены в один том — The Patrick Melrose Novels.

В образе дерзкого и обаятельного представителя британской аристократии выступает Бенедикт Камбербэтч

В мини-сериале каждая серия основана на одном из романов Эдварда Сент-Обина. Действие охватывает разные времена и страны: Франция 60-х, Нью-Йорк 80-х, современный Лондон.

Богатый наследник из высшего общества, блестящее образование, безграничные возможности — с одной стороны. А за красивым фасадом, как обычно, горькая драма — тяжелое детство, жестокий отец (его роль исполняет Хьюго Уивинг ), безразличная мать ( Дженнифер Джейсон Ли ). Молодой прожигатель жизни лечится от прошлого алкоголем, наркотиками и опасными авантюрами. Что остановит Патрика Мелроуза?

Проследить за судьбой и приключениями героя Бенедикта Камбербэтча можно в «Амедиатеке» — 13 мая состоялась премьера первой серии.