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Камбербэтч сыграл авантюриста в новом сериале
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Камбербэтч сыграл авантюриста в новом сериале 

Журнал ОК! 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"
В «Амедиатеке» состоялась премьера нового мини-сериала «Патрик Мелроуз» — это экранизация мрачных и полных безумств глав жизни Патрика Мелроуза — героя цикла романов букеровского номинанта Эдварда Сент-Обина.
Книги издавались в период с 1992 по 2012 годы и в итоге были объединены в один том — The Patrick Melrose Novels.
В образе дерзкого и обаятельного представителя британской аристократии выступает Бенедикт Камбербэтч.
В мини-сериале каждая серия основана на одном из романов Эдварда Сент-Обина. Действие охватывает разные времена и страны: Франция 60-х, Нью-Йорк 80-х, современный Лондон.
Богатый наследник из высшего общества, блестящее образование, безграничные возможности — с одной стороны. А за красивым фасадом, как обычно, горькая драма — тяжелое детство, жестокий отец (его роль исполняет Хьюго Уивинг), безразличная мать (Дженнифер Джейсон Ли). Молодой прожигатель жизни лечится от прошлого алкоголем, наркотиками и опасными авантюрами. Что остановит Патрика Мелроуза?
Проследить за судьбой и приключениями героя Бенедикта Камбербэтча можно в «Амедиатеке» — 13 мая состоялась премьера первой серии.
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