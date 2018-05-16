Ещё
Новый сезон «Метода» снимут в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Новый сезон «Метода» снимут в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Метод"
Московская кинокомиссия в ходе прошедшего 16 мая заседания согласовала съемки сериала "Метод-2" режиссера Александра Войтинского.
Также согласованы съемки "Стрельцов" Ильи Учителя и картины "Она" Марии Агранович. Кроме этого, в столице снимут ленты "Трезвый водитель" Реваза Гигинеишвили, "Ревность" Нигины Сайфуллаевой, "Полярный 17" Константина Статского, а также сериала "Между нами девочками-2" Алексея Кирющенко.
Как рассказала журналистам глава "Москино" Светлана Максимченко, все эти фильмы поддержаны на кинокомиссии, и далее "Москино" будет помогать режиссерам в съемках. Максимченко также предупредила, что некоторые съемки придется перенести из-за ограничений в связи с проведением в Москве чемпионата мира по футболу.
Сериал с Константином Хабенским в главной роли "Метод" вышел на первом канале в 2015 году. Критики называли его самым кровавым отечественным телесериалом.
Газета.Ru: последние новости
После победы на BAFTA сериал "Острые козырьки" получил полнометражный сиквел Бенедикт Камбербэтч сыграет вдохновителя "Брекзита" Cartoon Network продлил мультсериал "Рик и Морти" на 70 серий
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло43
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу3
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования81
Отвратительный и прекрасный фон Триер2
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение