Новый сезон «Метода» снимут в Москве 

Московская кинокомиссия в ходе прошедшего 16 мая заседания согласовала съемки сериала "Метод-2" режиссера Александра Войтинского.
Также согласованы съемки "Стрельцов" Ильи Учителя и картины "Она" Марии Агранович. Кроме этого, в столице снимут ленты "Трезвый водитель" Реваза Гигинеишвили, "Ревность" Нигины Сайфуллаевой, "Полярный 17" Константина Статского, а также сериала "Между нами девочками-2" Алексея Кирющенко.
Как рассказала журналистам глава "Москино" Светлана Максимченко, все эти фильмы поддержаны на кинокомиссии, и далее "Москино" будет помогать режиссерам в съемках. Максимченко также предупредила, что некоторые съемки придется перенести из-за ограничений в связи с проведением в Москве чемпионата мира по футболу.
Сериал с Константином Хабенским в главной роли "Метод" вышел на первом канале в 2015 году. Критики называли его самым кровавым отечественным телесериалом.