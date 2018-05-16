Новый сезон «Метода» снимут в Москве

Московская кинокомиссия в ходе прошедшего 16 мая заседания согласовала съемки сериала "Метод-2" режиссера Александра Войтинского

Как рассказала журналистам глава "Москино" Светлана Максимченко, все эти фильмы поддержаны на кинокомиссии, и далее "Москино" будет помогать режиссерам в съемках. Максимченко также предупредила, что некоторые съемки придется перенести из-за ограничений в связи с проведением в Москве чемпионата мира по футболу.