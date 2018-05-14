Женщина общается с животными телепатически

Сью Пайк, ставшая гостьей утренней телепередачи, показала, как нужно общаться с животными.

Телеведущие Холли Уиллоуби и Филлип Шофилд изо всех сил старались сохранять невозмутимое выражение лица. Но поверить в происходящее на их глазах могли с трудом.

Не меньших усилий потребовалось и от хозяев животных, которые смотрели, как Сью Пайк устанавливает телепатическую связь с их питомцами — ленивцем, скунсом и броненосцем. Это было зрелищно!

Как объяснила Сью, она способна устанавливать особую связь с животными — от души к душе — и обмениваться с ними энергией. И благодаря этому она читает их мысли.