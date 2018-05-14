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Женщина общается с животными телепатически
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Женщина общается с животными телепатически 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Youtube
Сью Пайк, ставшая гостьей утренней телепередачи, показала, как нужно общаться с животными.
Телеведущие Холли Уиллоуби и Филлип Шофилд изо всех сил старались сохранять невозмутимое выражение лица. Но поверить в происходящее на их глазах могли с трудом.
Не меньших усилий потребовалось и от хозяев животных, которые смотрели, как Сью Пайк устанавливает телепатическую связь с их питомцами — ленивцем, скунсом и броненосцем. Это было зрелищно!
Как объяснила Сью, она способна устанавливать особую связь с животными — от души к душе — и обмениваться с ними энергией. И благодаря этому она читает их мысли.
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