Ещё
Дудь снял фильм о режиссере Алексее Балабанове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дудь снял фильм о режиссере Алексее Балабанове 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал на своем канале в YouTube фильм о режиссере Алексее Балабанове, ушедшего из жизни в мае 2013 года после сердечного приступа.
В фильме, который длится чуть более двух часов, собраны интервью с близкими людьми, друзьями и коллегами знаменитого режиссера.
«Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред», — говорит Дудь в начале фильма.
Он отметил, что в России было много великих людей, которые это доказывали, и Алексей Балабанов — один из них.
«Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — подчеркнул автор фильма.
По словам Дудя, иногда режиссер делал это настолько жутко, что зрителей «разрывало от ужаса и гнева». Но при этом картины Балабанова всегда были исполнены так виртуозно, что «не возникало вопросов, кто главный русский режиссер».
За три часа, что фильм опубликован в интернете, он набрал уже больше 150 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков.
Ранее Юрий Дудь также снял фильм об актере Сергее Бодрове, который погиб 14 лет назад.
В нем журналист посещает Кармадонское ущелье, где погибла съемочная группа вместе с Бодровым, беседует с отцом актера Сергеем Бодровым-старшим, с Олегом Меньшиковым, который снимался с актером, ведущим программы «Взгляд» Александром Любимовым и другими.
Алексей Балабанов известен широкому зрителю по своим картинам «Брат», «Брат 2», «Война», «Груз 200», «Жмурки», «Морфий», «Кочегар» и ряду других.
В конце апреля на канале Дудя вышло интервью с актером и режиссером Константином Хабенским. Среди прочего, знаменитый актер рассказал видеоблогеру, как на съемках картины «Особо опасен» целовался со звездой Голливуда Анджелиной Джоли.
360tv.ru: последние новости
Картина «Острые козырьки» стала лучшим драматическим сериалом Канал мультфильмов для взрослых потребовал продолжения «Рика и Морти» Клейменов отдаст «Время» Андреевой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века23
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы4
Нагиев рассказал о смешных заработках10
Что не поделили Тихонов и Бондарчук3
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение