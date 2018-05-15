Дудь снял фильм о режиссере Алексее Балабанове 

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал на своем канале в YouTube фильм о режиссере Алексее Балабанове, ушедшего из жизни в мае 2013 года после сердечного приступа.
В фильме, который длится чуть более двух часов, собраны интервью с близкими людьми, друзьями и коллегами знаменитого режиссера.
«Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред», — говорит Дудь в начале фильма.
Он отметил, что в России было много великих людей, которые это доказывали, и Алексей Балабанов — один из них.
«Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — подчеркнул автор фильма.
По словам Дудя, иногда режиссер делал это настолько жутко, что зрителей «разрывало от ужаса и гнева». Но при этом картины Балабанова всегда были исполнены так виртуозно, что «не возникало вопросов, кто главный русский режиссер».
За три часа, что фильм опубликован в интернете, он набрал уже больше 150 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков.
Ранее Юрий Дудь также снял фильм об актере Сергее Бодрове, который погиб 14 лет назад.
В нем журналист посещает Кармадонское ущелье, где погибла съемочная группа вместе с Бодровым, беседует с отцом актера Сергеем Бодровым-старшим, с Олегом Меньшиковым, который снимался с актером, ведущим программы «Взгляд» Александром Любимовым и другими.
Алексей Балабанов известен широкому зрителю по своим картинам «Брат», «Брат 2», «Война», «Груз 200», «Жмурки», «Морфий», «Кочегар» и ряду других.
В конце апреля на канале Дудя вышло интервью с актером и режиссером Константином Хабенским. Среди прочего, знаменитый актер рассказал видеоблогеру, как на съемках картины «Особо опасен» целовался со звездой Голливуда Анджелиной Джоли.