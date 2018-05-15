Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов» 

Вообще, строить предположения о том, кто выживет в восьмом сезоне популярной "Игры престолов", — любимое занятие поклонников сериала, которые каждый раз сетуют, что их предположения почти никогда не подтверждаются и смерть героев остается непредсказуемой, как и начале сериала.
В этот раз за дело взялись ученые. Некий специалист по обработке и анализу данных из Бостона создал алгоритм, определяющий шансы главных героев "Игры престолов" умереть в 8 сезоне.
Он проанализировал две тысячи мертвых и живых персонажей знаменитого сериала, учитывая при этом их пол, возраст, дом и прочие факторы. В результате оказалось, что женщины в "Игре престолов" умирают реже, чем мужчины. Чем старше герой, тем он уязвимей. И кроме того, по статистике, чаще всего умирают Таргариены. В итоге список потенциальных жертв возглавила Дейенерис, которая, судя по этому алгоритму, почти гарантированно не выживет (83,77%).
Хотя фанаты, конечно, мечтают, чтобы и она, и Джон Сноу выжили, но все понимают, что "Игра престолов" никак не может гарантировать хеппи-энд.
А полный список выглядит так:
Дейенерис Таргариен — 83,77%
Джейме Ланнистер — 72.91%
Тирион Ланнистер — 70.76%
Бран Старк — 66.02%
Серсея Ланнистер — 60.39%
Джон Сноу — 58.99%
Эурон Грейджой — 54.95%
Санса Старк — 50.28%
Арья Старк — 49.04%
Джендри — 39.87%
Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в эфир весной 2019 года.