Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века

Почему Коля Герасимов не дожил до «прекрасного далеко»

О судьбах детей-актеров можно написать не одну книгу. Не все они бывают счастливыми, несмотря на яркий дебют и всенародную популярность.

Неудивительно, что слава, которая иногда ломает жизнь даже взрослых людей, не щадит и детей. Не все способны вернуться к нормальной жизни после съемок и спокойно пережить неизбежное забвение, которое чаще всего следует за недолговечной актерской известностью.

Еще печальнее, когда рядом нет взрослых, способных помочь и объяснить все превратности жизни артиста. Тогда происходит трагедия.

Современным подросткам сложно понять феномен популярности главного детского фильма восьмидесятых "Гостья из будущего", экранизации повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед".

Но для детей советского заката персонажи фантастической истории о девочке из будущего, которая знакомится с обычными московскими школьниками, стали настоящими супергероями, а места событий и съемок очень скоро обросли мифами.

До сих пор в Интернете можно найти сообщества преданных фанатов телефильма, которые живо интересуются судьбой актеров и выдвигают самые невероятные теории о сюжете любимой картины.

Трагическая история Алексея Фомкина , исполнителя роли Коли Герасимова, до сих привлекает внимание не только поклонников "Гостьи из будущего".

Алексей Фомкин родился 20 августа 1969 года в обычной семье, далекой от искусства. Учился в средней школе № 516, занимался в Детском театре кукол при заводе «Динамо» и в Театральной студии Дома Культуры ЗИЛа.

В 13 лет Фомкин получил вторую премию на столичном детском конкурсе чтецов и попал в делегацию детей, которая выступала перед правительством Союза в юбилей Октябрьской революции.

7 ноября 1982 года Алексея показали по центральному телевидению.

Фомкина пригласили на пробы фильма "Чучело". И хотя он не получил роль, его фотография осталась в картотеке Горьковской киностудии. Так он начал сниматься в выпусках киножурнала "Ералаш". Там его и увидел режиссер Павел Арсенов , который сразу узнал в нем героя своей картины Колю Герасимова. После картины на него обрушилась всесоюзная слава. Он продолжил сниматься в "Ералаше", участвовал в детских передачах, давал интервью.

Однако из-за съемок он так и не смог окончить школу и выпустился со справкой "прослушал". После чего сыграл еще в двух фильмах, в том числе и в военной драме "На своей земле", где сыграл сына бывшего полицая. Однако потом режиссеры как будто забыли о нем.

Огорченный Фомкин ушел в армию и попал по распределению в Ангарск. Как это часто бывает, после его отъезда, киностудии о нем вспомнили, но рассмотреть предложения Алексей уже не мог. Больше в кино его не позовут.

Вернувшись в Москву, Фомкин устраивается работать в МХАТ им. Горького, однако не вписывается в театральную среду. После многочисленных прогулов его увольняют. После этого Алексей работал на стройке маляром, но потом решил круто изменить жизнь и уехалв село Безводное, к бабушке.

Там он работал на мельнице, пока не познакомился во Владимире с будущей женой Леной, к которой переехал жить после свадьбы. В это время Алексей увлекается эзотерикой и оккультизмом.

22 февраля 1996 года Алексей вместе с женой отправился в гости к друзьям, что отметить День советской армии. В ночь на 24 февраля в квартире начался пожар. Фомкин крепко спал и не смог покинуть помещение. Он умер, не дожив до 27 лет, так и не увидев XXI века, в отличие от прославившего его Коли Герасимова.

Актер похоронен под Владимиром, на кладбище Улыбышево. В 2012 году стараниями поклонников фильма там установлены указатели к его могиле.