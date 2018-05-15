Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся»

Недавно самая известная сваха страны помогла герою своей программы подкорректировать внешность, чтобы ему было легче налаживать личную жизнь.

35-летний Александр Белаш из города Луга Зеленоградской области становился героем шоу "Давай поженимся" три раза, но так и не наладил личную жизнь. Однажды Гузеева посоветовала мужчине сделать ринопластику: нос Александру ломали в драках несколько раз, из-за чего он стал заметно кривой и выглядел неэстетично. Телеведущая посчитала, что именно в этом изъяне кроется причина неудач в личной жизни. Сам же Александр до этого момента не обращал на нос внимания, считал, что внешность не при чем.

В январе с Белашом связался агент Ларисы и сообщил, что ведущая хотела бы оплатить ему ринопластику у одного из ведущих пластических хирургов Москвы.

Публикация от Качина Юрий Алексеевич (@dr.plastik.kachina) 6 Апр 2018 в 3:24 PDT

Мужчина говорит, что сначала не поверил. А когда операция прошла, он был поражен результатом.

Кстати, как раз во время всех этих изменений Александр встретил свою любовь.