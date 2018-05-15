Секретные материалы окончательно закрыли

Долгое время ходили слухи о закрытии вернувшегося в эфир после долгих лет молчания сериала «Секретные материалы». Джиллиан Андерсон еще в прошлом году заявила, что не намерена больше играть Дану Скалли, однако продюсеры культового шоу не могли сразу решиться закрыть его, надеясь выкрутиться из положения.

Однако придумать интересный сюжет без главной героини у шоураннеров не вышло, и FOX приняли решение закрыть «Секретные материалы» после 11 сезона, таким образом спася сериал от полного краха рейтингов.

После успешного 10 сезона 11 показал спад рейтингов на 77% процентов, что убедило создателей шоу закрыть его. На данный момент продюсеры «Секретных материалов» не намерены продолжать историю, однако могут дать ей шанс еще через несколько лет.