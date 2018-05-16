«Плагиат?!»: украденные российские шоу

«Плагиат?!»: какие шоу мы украли, а какие придумали

«Ледниковый период» ничем не отличался от британского шоу Dancing on Ice («Танцы на льду»), которое стартовало чуть раньше.

5/7 «Ледниковый период» ничем не отличался от британского шоу Dancing on Ice («Танцы на льду»), которое стартовало чуть раньше.

Первыми устроить телесостязание для всех, кто считает себя обладателем паранормальных способностей, придумали авторы британского шоу Britain’s Psychic Challenge.

3/7 Первыми устроить телесостязание для всех, кто считает себя обладателем паранормальных способностей, придумали авторы британского шоу Britain’s Psychic Challenge.

На российском телевидении много рейтинговых и успешных передач, многие из которых обросли неповторимым местным колоритом. Смотришь и думаешь: «Ну где еще могли такое придумать?». А потом выясняется, что идея стара как мир и далеко не наша.

Но случаются и приятные неочевидные исключения. Anews разбирается, какие идеи были куплены за рубежом, а какие — изобретены нашими телевизионщиками самостоятельно.

«Поле чудес»

Запущенное Владиславом Листьевым в 1990 году «Поле чудес» является калькой с американского Wheel of Fortune («Колесо фортуны») и еще нескольких игровых передач, слитых воедино.

Но капитал-шоу не полюбилось бы зрителю так сильно, если бы не российский колорит и подарки, которые участники тоннами тащили в студию.

Трудно себе представить, чтобы ведущему Wheel of Fortune подарили пакет сухарей и костюм пчеловода. И уж тем более невероятно, если бы на американском ТВ гости угадывали слова в надежде выиграть бревенчатую баню. В «Поле чудес» образца 1990-х это было вполне возможно. Для всех даров, принесенных в передачу, пришлось даже открыть отдельный музей.

Выходит, что идея заимствованная, а вот эстетика чисто местная.

«Жди меня»

Передача, посвященная поиску пропавших людей, выходит на отечественном телевидении с 1998 года. Идея создания принадлежит российским журналистам Оксане Найчук и Виктории Эль-Муалля.

За годы существования программа переросла в целый социальный проект и вышла на международный уровень. На октябрь 2017 года с помощью «Жди меня» удалось найти более 200 тысяч пропавших. В 2010 году на передаче встретились люди, которые потеряли друг друга на целых 85 лет.

«Битва экстрасенсов»

Россияне не уникальны в своей любви к экстрасенсам и колдунам. Первыми устроить телесостязание для всех, кто считает себя обладателем паранормальных способностей, придумали авторы британского шоу Britain’s Psychic Challenge («Телепатический вызов Британии»).

«Битва экстрасенсов» стартовала в 2007 году, и за 10 лет существования авторы успели снять аж 18 сезонов. Программу подвергали критике, бывших участников частенько ловили на мошенничестве, а бывший ведущий Михаил Пореченков однажды публично разоблачил авторов и героев, назвав ее «враньем».

«КВН»

Абсолютно отечественное изобретение. Представители ВУЗов, городов или предприятий показывают заранее заготовленные юмористические сценки и импровизируют, отвечая на вопросы.

Прообразом сегодняшнего «КВН» стала передача «Вечер веселых вопросов», вышедшая в конце 1950-х. С 1961 года программа приобрела знакомый вид, дойдя до нас почти без изменений.

За годы существования передача переживала как периоды расцвета, так и спада. Если в начале 2000-х «КВН» был дерзким, злободневным и по-настоящему смешным, то к концу десятилетия стал напоминать пошлый комсомольский съезд, из которого выпили все живое и находчивое.

«Ледниковый период»

В фигурном катании мы, конечно, впереди планеты всей. Но идея поставить на коньки звезд и дать им в пару профессиональных фигуристов пришла в голову кому-то до нас. Хоть и сообщалось, что передача — проект оригинального производства, «Ледниковый период» ничем не отличался от британского шоу Dancing on Ice («Танцы на льду»), которое стартовало чуть раньше.

«Что? Где? Когда?»

Формат телевизионного элитарного клуба знатоков, вышедшего на экраны в 1975 году, был от начала и до конца разработан для отечественного телевидения режиссером Владимиром Ворошиловым и редактором Натальей Стеценко

По правилам команда из шести игроков должна в течение минуты ответить на вопрос, заданный командой телезрителей. Победит та команда, которая первой наберет шесть очков.

Рассказывают, что знаменитый игрушечный волчок, ставший символом игры, Владимир Ворошилов случайно увидел в Доме игрушки на Кутузовском проспекте в Москве и тут же купил.

За 30 лет игра пережила много перемен: одно время в качестве приза зрители получали книги, потом было что-то вроде казино, потом играли на деньги, потом и от этой идеи отказались.

Авторы и ведущие не раз подчеркивали, что отличие этой игры в том, что здесь на первый план выходят не знания и эрудиция, а умение рассуждать.

«Своя игра»

Выходит на отечественном телевидении с 1994 года, являясь аналогом американской интеллектуальной игры Jeopardy! («Рискуй!»).

Игроки отвечают на вопросы из разных категорий, получая за правильные ответы очки. Рассказывают, что в первые годы существования участниками «Своей игры» становились бывшие игроки «Что? Где? Когда?», которые по привычке советовались с соперниками перед тем, как ответить на вопрос ведущего.

Передачу можно было бы назвать «слишком умной», если бы не хулиганские вопросы, которые в ней время от времени встречаются.