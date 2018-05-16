«Плагиат?!»: украденные российские шоу

На российском телевидении много рейтинговых и успешных передач, многие из которых обросли неповторимым местным колоритом. Смотришь и думаешь: «Ну где еще могли такое придумать?». А потом выясняется, что идея стара как мир и далеко не наша.
Но случаются и приятные неочевидные исключения. Anews разбирается, какие идеи были куплены за рубежом, а какие — изобретены нашими телевизионщиками самостоятельно.
«Поле чудес»
Запущенное Владиславом Листьевым в 1990 году «Поле чудес» является калькой с американского Wheel of Fortune («Колесо фортуны») и еще нескольких игровых передач, слитых воедино.
Но капитал-шоу не полюбилось бы зрителю так сильно, если бы не российский колорит и подарки, которые участники тоннами тащили в студию.
Трудно себе представить, чтобы ведущему Wheel of Fortune подарили пакет сухарей и костюм пчеловода. И уж тем более невероятно, если бы на американском ТВ гости угадывали слова в надежде выиграть бревенчатую баню. В «Поле чудес» образца 1990-х это было вполне возможно. Для всех даров, принесенных в передачу, пришлось даже открыть отдельный музей.
Выходит, что идея заимствованная, а вот эстетика чисто местная.
«Жди меня»
Передача, посвященная поиску пропавших людей, выходит на отечественном телевидении с 1998 года. Идея создания принадлежит российским журналистам Оксане Найчук и Виктории Эль-Муалля.
За годы существования программа переросла в целый социальный проект и вышла на международный уровень. На октябрь 2017 года с помощью «Жди меня» удалось найти более 200 тысяч пропавших. В 2010 году на передаче встретились люди, которые потеряли друг друга на целых 85 лет.
В роли ведущих за это время успели побывать Игорь Кваша, Мария Шукшина, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Сергей Шакуров и многие другие.
«Битва экстрасенсов»
Россияне не уникальны в своей любви к экстрасенсам и колдунам. Первыми устроить телесостязание для всех, кто считает себя обладателем паранормальных способностей, придумали авторы британского шоу Britain’s Psychic Challenge («Телепатический вызов Британии»).
«Битва экстрасенсов» стартовала в 2007 году, и за 10 лет существования авторы успели снять аж 18 сезонов. Программу подвергали критике, бывших участников частенько ловили на мошенничестве, а бывший ведущий Михаил Пореченков однажды публично разоблачил авторов и героев, назвав ее «враньем».
«КВН»
Абсолютно отечественное изобретение. Представители ВУЗов, городов или предприятий показывают заранее заготовленные юмористические сценки и импровизируют, отвечая на вопросы.
Прообразом сегодняшнего «КВН» стала передача «Вечер веселых вопросов», вышедшая в конце 1950-х. С 1961 года программа приобрела знакомый вид, дойдя до нас почти без изменений.
За годы существования передача переживала как периоды расцвета, так и спада. Если в начале 2000-х «КВН» был дерзким, злободневным и по-настоящему смешным, то к концу десятилетия стал напоминать пошлый комсомольский съезд, из которого выпили все живое и находчивое.
«Ледниковый период»
В фигурном катании мы, конечно, впереди планеты всей. Но идея поставить на коньки звезд и дать им в пару профессиональных фигуристов пришла в голову кому-то до нас. Хоть и сообщалось, что передача — проект оригинального производства, «Ледниковый период» ничем не отличался от британского шоу Dancing on Ice («Танцы на льду»), которое стартовало чуть раньше.
Пик популярности «ледовых» шоу в России пришелся на 2006-2014 годы. Все эти годы полстраны каждую субботу бежало к телевизору, чтобы понаблюдать за похождениями Татьяны Навки, Антона Сихарулидзе, Ильи Авербуха и иже с ними.
«Что? Где? Когда?»
Формат телевизионного элитарного клуба знатоков, вышедшего на экраны в 1975 году, был от начала и до конца разработан для отечественного телевидения режиссером Владимиром Ворошиловым и редактором Натальей Стеценко.
По правилам команда из шести игроков должна в течение минуты ответить на вопрос, заданный командой телезрителей. Победит та команда, которая первой наберет шесть очков.
Рассказывают, что знаменитый игрушечный волчок, ставший символом игры, Владимир Ворошилов случайно увидел в Доме игрушки на Кутузовском проспекте в Москве и тут же купил.
За 30 лет игра пережила много перемен: одно время в качестве приза зрители получали книги, потом было что-то вроде казино, потом играли на деньги, потом и от этой идеи отказались.
Авторы и ведущие не раз подчеркивали, что отличие этой игры в том, что здесь на первый план выходят не знания и эрудиция, а умение рассуждать.
«Своя игра»
Выходит на отечественном телевидении с 1994 года, являясь аналогом американской интеллектуальной игры Jeopardy! («Рискуй!»).
Игроки отвечают на вопросы из разных категорий, получая за правильные ответы очки. Рассказывают, что в первые годы существования участниками «Своей игры» становились бывшие игроки «Что? Где? Когда?», которые по привычке советовались с соперниками перед тем, как ответить на вопрос ведущего.
Передачу можно было бы назвать «слишком умной», если бы не хулиганские вопросы, которые в ней время от времени встречаются.