10 свежих сериалов, которые вас порадуют

В сериальной коллекции ivi пополнение — медицинская драма «Настоящий гений» о миллиардере Джеймсе Белле, мечтающим спасти мир.

В честь этого события собрали еще несколько отличных сериалов 2017—2018 годов, которые вам точно понравятся.

Настоящий гений

У молодого и успешного обитателя Силиконовой долины созрел совершенно новый подход к медицине. Он объединяется с опытным хирургом, за плечами которого не только стаж, но и некоторые противоречивые факты из прошлого, и вместе они открывают клинику, которой суждено творить революцию в индустрии.

Сирена

Жители маленького городка Бристоль-Коув, расположенном на побережье, помнят древнюю легенду о якобы живших в этих краях русалках.

ivi

Но появление в городе странной незнакомки и события, которые начинают после этого происходить, наводят горожан на мысли, что миф может оказаться правдой.

Доктор Хэрроу

Даниэл Хэрроу — блестящий патологоанатом и гениальный судмедэксперт. У него непростой характер, но исключительные профессиональные качества: Хэрроу искренне сочувствует тем, кто попадает к нему в лабораторию, и готов на все, чтобы выяснить истинные причины их смерти. Каждый эпизод сулит доктору новую головоломку, которую он непременно должен разгадать.

Британия

43 год н. э. Перед лицом общего врага — римских легионеров — враждующие кельтские племена объединяются, чтобы дать противнику решительный отпор. Для победы и завоевания Британии Римской армии придется столкнуться не только с бесстрашными воинами, но и с древней магией подземного мира.

Переправа

Волны выбрасывают на пляж маленького орегонского городка тела непонятно откуда взявшихся беженцев. Все они прибыли из будущего, в котором вовсю идет очередная мировая война. В том, чем грозит нашествие, пытается разобраться местный шериф.

Картер

Успешный актер и звезда популярного детективного шоу Харли Картер оказывается в центре публичного скандала, после которого вынужден проститься с медийной карьерой и вернуться на родину в маленький канадский городок.

Картер

Обнаружив, что жители принимают его за настоящего детектива, он объединяется с местной полицией и использует свой богатый актерский опыт для раскрытия реальных преступлений.

Пожарная часть 19

Спин-офф «Анатомии страсти» рассказывает о непростой работе и запутанных отношениях сотрудников пожарной станции № 19, которые ежедневно бросают вызов опасностям, спасают человеческие жизни, решают чужие проблемы и пытаются разобраться с собственными.

Кевин спасет мир (если получится)

Приехав погостить к своей сестре-близнецу и ее дочери, хронический неудачник и эгоистичный придурок Кевин сталкивается с божьим посланником по имени Иветт, который сообщает Кевину, что он должен спасти мир.

Для людей

В центре сюжета — лучшие адвокаты и самые опытные судьи, которые каждый день сражаются на стороне законе в окружном суде Нью-Йорка, где рассматриваются важнейшие федеральные дела.

Одиноки вместе

Эстер и Бенжи — двое неудачников, каждый из которых стремится найти свое место под солнцем Лос-Анджелеса, где все одержимы социальным статусом. Пока их попытки не приводят к успеху, они находят утешение в своих странноватых отношениях.