Бенедикт Камбербэтч сыграет инициатора Brexit

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет роль ведущего стратега кампании по выходу Великобритании из состава ЕС в драме, которая покажут по четвертому каналу телевидения Великобритании (Channel 4).

Как сообщило в среду агентство Associated Press , фильм расскажет о событиях референдума июня 2016 года с упором на тему использования во время плебисцита интернет-технологий для того, чтобы склонить на свою сторону голоса избирателей.

Согласно релизу картины, которая должна выйти на экраны в следующем году, незадолго до 29 марта, даты официального выхода Лондона из ЕС, в ней покажут "несметное число различных тактик, которые были использованы для того, чтобы создать перевес голосов во время референдума с одними из наиболее удивительных результатов в современной истории". При этом создатели картины с рабочим названием "Brexit" обещают, что она исследует "анатомию современной избирательной кампании, осуществляемой посредством задействования баз данных, и способствующих расколу фигур, управляющих процессом из тени".

41-летний Камбербэтч, претендовавший в 2015 году на премию "Оскар" за роль английского математика Алана Тьюринга в фильме "Игра в имитацию", изобразит на экране экс-главу агитационной платформы евроскептиков Vote Leave Доминика Каммингса. Режиссером политической драмы станет британец Тоби Хэйнс , участвовавший в создании сериалов "Шерлок", главную роль в котором исполнил Камбербэтч, и "Доктор Кто".

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 году, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам же Камбербэтч вошел в группу более 300 артистов, музыкантов, писателей и других деятелей культуры, которые подписали открытое письмо в поддержку сохранения Соединенного Королевства в составе Евросоюза.