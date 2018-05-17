Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»

Компания Amazon выбрала короля Арагорна главным героем первого сезона сериала "Властелин колец" по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина, сообщает портал /Film со ссылкой на собственный источник.

Сюжет будет сконцентрирован на ранних годах персонажа, которого в киноэкранизации "Властелина колец" Питера Джексона сыграл Вигго Мортенсен . Официального подтверждения этому в Amazon пока не дали.

Ранее стало известно, что сериал по мотивам романа-эпопеи Толкина продлится как минимум пять сезонов. На его съемки планируется потратить $1 млрд Есть также некие "материалы из полнометражных экранизаций" Питера Джексона, которые будут использованы при создании сериала.