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Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»
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Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Компания Amazon выбрала короля Арагорна главным героем первого сезона сериала "Властелин колец" по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина, сообщает портал /Film со ссылкой на собственный источник.
Сюжет будет сконцентрирован на ранних годах персонажа, которого в киноэкранизации "Властелина колец" Питера Джексона сыграл Вигго Мортенсен. Официального подтверждения этому в Amazon пока не дали.
Ранее стало известно, что сериал по мотивам романа-эпопеи Толкина продлится как минимум пять сезонов. На его съемки планируется потратить $1 млрд Есть также некие "материалы из полнометражных экранизаций" Питера Джексона, которые будут использованы при создании сериала.
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