Гузеева в эфире проверила грудь героини

Гузеева проверила грудь героини на натуральность

В Сети обсуждают момент из нового выпуска шоу «Давай поженимся!». Одна из потенциальных невест, пришедшая в студию, заставила ведущих усомниться в естесственном происхождении своих данных, в частности, пышного бюста.

Кадр из передачи