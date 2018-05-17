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Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела
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Телеведущая назвала коллегу симпатичным и лишилась работы 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ведущая кувейтского телеканала была отстранена от работы после того, как пошутила в эфире о внешности своего коллеги. Как сообщает Daily Mail, руководство посчитало, что женщина повела себя недопустимо.
Инцидент произошел во время трансляции, посвященной муниципальным выборам в Кувейте. Телеведущая в студии передавала слово корреспонденту-мужчине: в этот момент он не был готов к эфиру и поправлял свой головной убор. Чтобы разрядить обстановку, женщина сказала, что коллеге стоит прекратить это делать на камеру, поскольку он уже и так был хорош собой.
Запись трансляции распространилась в социальных сетях и привлекла внимание местных чиновников. Кувейтский государственный деятель Мохаммад Аль Хайеф (Mohammad Al Hayef) потребовал принять меры в отношении телеведущей. Руководство канала приостановило сотрудничество с журналисткой до выяснения обстоятельств: по их мнению, она отошла от формального регламента, который необходимо соблюдать в официальных СМИ.
Некоторые пользователи соцсетей из Кувейта поддержали позицию правительства, однако большинство посчитали такие меры слишком жесткими: по их мнению, в стране достаточно внутренних проблем, и отвлекаться от них на такие мелочи, как шутки телеведущих, нельзя.
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