Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела

Телеведущая назвала коллегу симпатичным и лишилась работы

Ведущая кувейтского телеканала была отстранена от работы после того, как пошутила в эфире о внешности своего коллеги. Как сообщает Daily Mail, руководство посчитало, что женщина повела себя недопустимо.

Инцидент произошел во время трансляции, посвященной муниципальным выборам в Кувейте. Телеведущая в студии передавала слово корреспонденту-мужчине: в этот момент он не был готов к эфиру и поправлял свой головной убор. Чтобы разрядить обстановку, женщина сказала, что коллеге стоит прекратить это делать на камеру, поскольку он уже и так был хорош собой.

Запись трансляции распространилась в социальных сетях и привлекла внимание местных чиновников. Кувейтский государственный деятель Мохаммад Аль Хайеф (Mohammad Al Hayef) потребовал принять меры в отношении телеведущей. Руководство канала приостановило сотрудничество с журналисткой до выяснения обстоятельств: по их мнению, она отошла от формального регламента, который необходимо соблюдать в официальных СМИ.

Некоторые пользователи соцсетей из Кувейта поддержали позицию правительства, однако большинство посчитали такие меры слишком жесткими: по их мнению, в стране достаточно внутренних проблем, и отвлекаться от них на такие мелочи, как шутки телеведущих, нельзя.