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Неловкие неожиданности в прямом эфире
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Неловкие неожиданности в прямом эфире 

Рамблер 5 часов назад
Когда идёт прямой эфир, нужно быть готовым к неожиданностям. Если передача сначала записывается, а только потом выпускается на экран, то у режиссёра есть возможность вырезать неудачные моменты. Увы, в режиме онлайн это невозможно. Именно поэтому так часто на телевидении происходят курьёзы. И вот новая подборка неловкостей на тв.
1. Корреспондент рассказывала о проблемах на улицах Новосибирска. На дороге были лужи, глубину которых она замеряла рулеткой. В попытке эффектно завершить репортаж она в буквальном смысле села в лужу.
2. В эфире телеканала USA Today ведущие повествовали о кроликах. На столе перед ними был один пушистый зверёк, который вёл себя вполне прилично. Но когда к нему присоединился ещё один, началось невообразимое.
3. Один из самых известных в мире котов Grumpy Cat (Сердитый кот) заставил ведущего Карла Стефановича безудержно хохотать. Сначала мужчина на полном серьёзе задавал коту вопросы, но потом не смог удержаться под суровым взглядом животного и начал смеяться.
4. Во время выпуска американского телешоу позвонивший в эфир зритель, представившийся республиканцем, назвал тогдашнего президента США «ниггером».
5. Ведущая венесуэльского канала, рассказывая о футболисте Криштиану Роналду обнажила нижнюю часть тела.
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