Неловкие неожиданности в прямом эфире

Когда идёт прямой эфир, нужно быть готовым к неожиданностям. Если передача сначала записывается, а только потом выпускается на экран, то у режиссёра есть возможность вырезать неудачные моменты. Увы, в режиме онлайн это невозможно. Именно поэтому так часто на телевидении происходят курьёзы. И вот новая подборка неловкостей на тв.

1. Корреспондент рассказывала о проблемах на улицах Новосибирска. На дороге были лужи, глубину которых она замеряла рулеткой. В попытке эффектно завершить репортаж она в буквальном смысле села в лужу.

2. В эфире телеканала USA Today ведущие повествовали о кроликах. На столе перед ними был один пушистый зверёк, который вёл себя вполне прилично. Но когда к нему присоединился ещё один, началось невообразимое.

3. Один из самых известных в мире котов Grumpy Cat (Сердитый кот) заставил ведущего Карла Стефановича безудержно хохотать. Сначала мужчина на полном серьёзе задавал коту вопросы, но потом не смог удержаться под суровым взглядом животного и начал смеяться.

4. Во время выпуска американского телешоу позвонивший в эфир зритель, представившийся республиканцем, назвал тогдашнего президента США «ниггером».