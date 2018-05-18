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Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей
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Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Кадр
Сын Ирины Цывиной считает, что его мать надо спасать от алкоголизма. Молодого сожителя матери Евгений Благонравов считает альфонсом и нечистым на руку. Сама же Ирина, появившись в эфире программы Андрея Малахова на "России 1", шокировала зрителей своим видом.
Несколько месяцев назад вся страна узнала о новом романе Ирины Цывиной. Новая любовь 54-летней известной актрисы — актер фильма "Легенда №17" Денис Сердюков, который младше её на 7 лет.
Кадр
Совсем недавно Ирина и ее избранник Денис заявляли, что счастливы вместе и хотят общего ребенка. Однако их отношения резко изменились. Денис ушел от Ирины, а актриса нашла утешение в алкоголе.
В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали видео, снятое очевидцами. На нем видно, как молодой любовник Ирины Цывиной вылезает из окна ее квартиры и спускается по трубам с третьего этажа. Продемонстрировали и отрывок из другого ролика, снятого продюсером программы. После ухода Дениса Ирина якобы ушла в запой, упала в своей квартире, сломала ребра, получила сотрясение мозга.
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