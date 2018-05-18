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«Зачарованных» перезапустят
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«Зачарованных» перезапустят 

Рамблер 3 часа назад
Сериал "Зачарованные" будет перезапущен, и первый трейлер уже появился в Сети.
Видео опубликовано на YouTube-канале The CW и уже набрало более 250 тысяч просмотров.
Оригинальная версия сериала "Зачарованные" выходила с 1998 по 2006 год. Создатели нового шоу планируют повторить успех. На этот раз бороться со злом, укреплять семейные узы и пропагандировать идеи феминизма будут новые героини, у которых внезапно появились магические способности. Мейси может взглядом передвигать предметы, Мэл умеет останавливать время, Мэгги читает мысли других людей. Их роли исполнят латиноамериканские актрисы Мелони Диас, Мадлен Манток и Сара Джеффри.
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