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Дарья Клюкина добилась от Егора Крида поцелуя
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Дарья Клюкина добилась от Егора Крида поцелуя 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Уже через считанные часы в эфир канала ТНТ выйдет серия самого романтичного шоу страны «Холостяк» с Егором Кридом. На протяжении десяти недель Егор придумывал и удивлял участниц проекта самыми необычными и интересными свиданиями, но в новой серии их уже будут организовывать сами девушки. Известно, что Виктория Короткова пойдёт вместе с Егором делать татуировку:
"Я решилась сегодня на самый безбашенный поступок в своей жизни"
— рассказала девушка. Галина Чиблис решила создать «химию» вместе с Холостяком.
Однако, внимание публики больше всего было обращено на Дарью Клюкину. Девушка придумала для Крида очень «интимное и эротичное» свидание, дело даже дошло до поцелуя, который показали в анонсе шоу.
Видео быстро разлетелось по всем социальным сетям, а фанаты начали бурно обсуждать происходящее:«Че эта Даша вечно вешается к нему?», «Иногда кажется, что Даша герой программы, а не Егор». Что ж, новый выпуск шоу будет однозначно интересным и непредсказуемым. Кто покинет шоу в шаге от финала? Узнаем совсем скоро.
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