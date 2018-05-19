Дарья Клюкина добилась от Егора Крида поцелуя

Уже через считанные часы в эфир канала ТНТ выйдет серия самого романтичного шоу страны «Холостяк» с Егором Кридом . На протяжении десяти недель Егор придумывал и удивлял участниц проекта самыми необычными и интересными свиданиями, но в новой серии их уже будут организовывать сами девушки. Известно, что Виктория Короткова пойдёт вместе с Егором делать татуировку:

"Я решилась сегодня на самый безбашенный поступок в своей жизни"

— рассказала девушка. Галина Чиблис решила создать «химию» вместе с Холостяком.

Однако, внимание публики больше всего было обращено на Дарью Клюкину . Девушка придумала для Крида очень «интимное и эротичное» свидание, дело даже дошло до поцелуя, который показали в анонсе шоу.

Видео быстро разлетелось по всем социальным сетям, а фанаты начали бурно обсуждать происходящее:«Че эта Даша вечно вешается к нему?», «Иногда кажется, что Даша герой программы, а не Егор». Что ж, новый выпуск шоу будет однозначно интересным и непредсказуемым. Кто покинет шоу в шаге от финала? Узнаем совсем скоро.