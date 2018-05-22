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Что происходит на безумном японском тв
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Что происходит на безумном японском тв 

Рамблер 18 часов назад
Японское телевидение отличается наличием массы развлекательных программ, в которых участникам приходится делать довольно странные вещи.
1. В одном из шоу две девушки зажимают ртами противоположные концы стеклянной трубки, в которой сидит таракан. Силой своего дыхания каждая должна отогнать насекомое к сопернице.
2. В другом шоу красотка набирает в рот молоко и присаживается на колени к молодому человеку. Тот щекочет её до тех пор, пока молоко не прольётся.
3. К игре для мужчин есть удивительный конкурс. Команда видит две обнажённых «пятых точки», одна из которых принадлежит мужчине, другая — женщине. Участники принимают решение, какие ягодицы им больше нравятся, и зацеловывают их. Только после окончания конкурса им показывают обладателя. Вероятно, сюрприз не всегда приятен.
4. «Развивающая» программа придумала способ стимулировать сообразительность. Молодые люди участвуют в интеллектуальном конкурсе, но за каждый неправильный ответ получают ощутимый удар по причинному месту.
5. Развлекательное шоу для всех предлагает девушкам облиться маслом и улечься на пол. По их телам должен проползти мужчина.
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