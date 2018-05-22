«Если ты особый извращенец»: Цискаридзе о работе

В 2018 году Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой исполняется 280 лет. В честь такого события ректор и преподаватель школы Николай Цискаридзе пришел на шоу Ивана Урганта и рассказал о своей работе.

"Я вредный. Я заставляю работать, да. Я требую дисциплины и безукоризненное подчинение", — признался Цискаридзе.

Артист развил свою мысль: "Понимаешь, балет, большой спорт, он без давления, психологического особенно, он не учится. Это обязательно. Потому что ребенок не хочет никогда стараться. Вот я, например, никогда не хотел стараться". По мнению Цискаридзе, самый страшный проступок для него это невнимание. "Все остальное можно пережить", — заключил артист.

Цискаридзе вспомнил, что когда он еще учился, ему приходилось коротко стричься, носить сеточку на голове и трико. По его словам, все ученики ненавидели этот головной убор.

"Мне кажется, этим самым педагог усмирял наш переходный возраст. Мы должны были быть сконцентрированы, потому что очень часто, особенно сейчас я сталкиваюсь с артистами, которые не хотят надевать головной убор, не хотят делать, подчиняться правилам. Все-таки балет это надо подчиняться правилам", — рассказал Цискаридзе.

Артист признался, что когда сдал государственный экзамен, то сжег сеточку и трико.

В этот момент Иван Ургант продемонстрировал гостю бандаж, тот рассмеялся. "Ну. такой и боксеры носят и хоккеисты", — отметил Николай. Ургант поинтересовался, можно ли надеть бандаж поверх трико. "Можно, если ты особый извращенец", — коротко ответил ему Цискаридзе.

Разумеется, не обошлось без открытого урока от мэтра. Для этого Иван Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев облачились в свободные белые рубашки, черные лосины и специальную обувь. Цискаридзе сообщил, что у него уже была одна звездная ученица — всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл

"Ты знаешь, у тебя стройные ножки", — отпустил комплимент Урганту Цискаридзе, после чего приступил к тренировке.