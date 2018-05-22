26 мая 2018 года в Crocus City Hall состоится одно из самых престижных и ожидаемых событий в мире отечественного шоу-бизнеса — 8 Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV.
Символ Премии — Самовар RU.TV — мечтает иметь в своей коллекции, пожалуй, каждый артист. Но кто именно станет обладателем заветных статуэток, мы узнаем только в день самой Церемонии.
В этом году в списке оказалось 15 номинаций!
В каждой из которых развернется жаркое сражение за победу. В категории «Лучший старт» в битву за награду вступят самые амбициозные новички — настоящие хитмейкеры, имена которых не сходили с уст в течение всего года: GAZIROVKA, T-Fest, NK, Мальбэк ft. Сюзанна и Элджей & Feduk.
Настоящий взрыв эмоций ожидает зрителей в номинации «Самое сексуальное видео», где встретятся ФАБРИКА feat. ЛОVI, Ольга Бузова, Анна Седокова, Елена Темникова и группа SEREBRO.
За звание певца года, по версии Телеканала RU.TV, поборются настоящие сердцееды отечественного шоу-бизнеса, каждое творение которых заставляет трепетать сердца поклонниц: ALEKSEEV, Макс Барских, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев и Егор Крид. А самые яркие дивы российской эстрады: LOBODA, Ани Лорак, Полина Гагарина, Зара, Ёлка — сойдутся в номинации «Лучшая певица».
И конечно же, в этот вечер гостей ждет масштабное шоу, на сцене 8 Премии Телеканала RU.TV выступят: Артик и Асти, Полина Гагарина, Артур Пирожков, «Руки Вверх», Ани Лорак, Вера Брежнева, Николай Басков и группа Queens, Сергей Лазарев, Зара, Jah Khalib, Егор Крид, Серебро, Макс Барских, ALEKSEEV и многие другие.
Премия телеканала RU.TV — ежегодно диктует стиль не только в музыке, но и в моде. Визажисты и стилисты звездных гостей долгие месяцы готовят яркие образы своих подопечных, чтобы в день мероприятия те блистали на звездной ковровой дорожке.
Ведущими Церемонии регулярно становятся популярные артисты, и 2018 год не стал исключением: конферанс Премии доверили Анне Седоковой, Александру Ревве, Юлианне Карауловой и Алексею Воробьеву.
Номинанты Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV 2018:
Номинация «Лучший старт»:
GAZIROVKA — Black
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
T-Fest — «Улети»
NK — «Это моя ночь»
Мальбэк ft. Сюзанна — «Гипнозы»
Номинация «Лучший дуэт»:
Егор Крид & MOLLY — «Если ты меня не любишь»
Dan Balan & Вера Брежнева — «Наше Лето»
Николай Басков и Queens — «Мой Король»
Максим Фадеев & Григорий Лепс — «Орлы или вороны»
Стас Михайлов и Елена Север — «Не зови, не слышу»
Номинация «Лучшая группа»:
ARTIK & ASTI
Градусы
SEREBRO
Руки Вверх
Время и Стекло
Номинация «Лучшая песня»:
BURITO — «По волнам»
Полина Гагарина — «Обезоружена»
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
Ани Лорак — «Ты еще любишь»
Сергей Лазарев — «Так красиво»
Номинация «Самое сексуальное видео»:
ФАБРИКА feat. ЛОVI — «Бабочки»
Ольга Бузова — «Неправильная»
Анна Седокова — «Увлечение»
Елена Темникова — «Вдох»
SEREBRO — «В космосе»
Номинация «Кино и Музыка»:
Антон Беляев — «Лететь» (OST «Лед»)
Би-2 — «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение»)
Ёлка — «А я тебя нет» (OST «Оптимисты»)
Леонид Агутин — «Две минуты жизни» (OST «Рубеж»)
Моя Мишель — «Ты мне нравишься» (OST «Про любовь. Только для взрослых»)
Номинация «Лучший видеоклип»:
Макс Барских — «Моя любовь»
LOBODA — «Парень»
Время и Стекло — «Тролль»
Валерий Меладзе — «Свобода или сладкий плен»
Вера Брежнева — «Ты мой человек»
Номинация «Лучший певец»:
ALEKSEEV
Макс Барских
Валерий Меладзе
Сергей Лазарев
Егор Крид
Номинация «Лучшая певица»:
LOBODA
Ани Лорак
Полина Гагарина
Зара
Ёлка
Номинация «Лучший хип-хоп проект»:
L'One ST Jah Khalib
Элджей
Баста
Номинация Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:
Артур Пирожков — «Либо любовь»
Стас Костюшкин (A-DESSA) — «Все ровно»
MONATIK — «Vitamin D»
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
IOWA — «Плохо Танцевать»
Номинация «Лучшее концертное шоу»:
LOBODA — «H2LO»
Зара — «Душа»
Ани Лорак — «DIVA»
Наргиз — «Вдвоем»
Полина Гагарина с симфоническим оркестром в Кремле
Номинация «Видео на выезде»:
Диана Арбенина и Ночные Снайперы — «Разбуди меня» (Португалия)
Зара — «Мир вашему дому» (Португалия)
Егор Крид — «Потрачу» (ОАЭ)
Джиган — «Больше, чем жизнь» (Испания)
DONI feat. Сати Казанова — «Я украду» (Турция)
Номинация «Лучший рок-проект»:
«Ночные Снайперы» и Диана Арбенина
Би-2 Ленинград
Наргиз
Sankt Petersburg
Специальная номинация Генерального спонсора АО «Сервье» «Летящей походкой»:
Вера Брежнева
Ани Лорак
Полина Гагарина
Ольга Бузова
NYUSHA
Голосование продолжается, у вас еще есть возможность отдать голос своему фавориту. Участвуйте и выбирайте любимого артиста.