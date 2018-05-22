8 Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV

26 мая 2018 года в Crocus City Hall состоится одно из самых престижных и ожидаемых событий в мире отечественного шоу-бизнеса — 8 Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV.

Символ Премии — Самовар RU.TV — мечтает иметь в своей коллекции, пожалуй, каждый артист. Но кто именно станет обладателем заветных статуэток, мы узнаем только в день самой Церемонии.

В этом году в списке оказалось 15 номинаций!

В каждой из которых развернется жаркое сражение за победу. В категории «Лучший старт» в битву за награду вступят самые амбициозные новички — настоящие хитмейкеры, имена которых не сходили с уст в течение всего года: GAZIROVKA, T-Fest, NK, Мальбэк ft. Сюзанна и Элджей & Feduk.

ФАБРИКА feat. ЛОVI, Ольга Бузова, Анна Седокова, Елена Темникова и группа SEREBRO. Настоящий взрыв эмоций ожидает зрителей в номинации «Самое сексуальное видео», где встретятся

ALEKSEEV, Макс Барских, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев и Егор Крид. А самые яркие дивы российской эстрады: LOBODA, Ани Лорак, Полина Гагарина, Зара, Ёлка — сойдутся в номинации «Лучшая певица». За звание певца года, по версии Телеканала RU.TV, поборются настоящие сердцееды отечественного шоу-бизнеса, каждое творение которых заставляет трепетать сердца поклонниц:А самые яркие дивы российской эстрады:сойдутся в номинации «Лучшая певица».

Артик и Асти, Полина Гагарина, Артур Пирожков, «Руки Вверх», Ани Лорак, Вера Брежнева, Николай Басков и группа Queens, Сергей Лазарев, Зара, Jah Khalib, Егор Крид, Серебро, Макс Барских, ALEKSEEV и многие другие. И конечно же, в этот вечер гостей ждет масштабное шоу, на сцене 8 Премии Телеканала RU.TV выступят:и многие другие.

Премия телеканала RU.TV — ежегодно диктует стиль не только в музыке, но и в моде. Визажисты и стилисты звездных гостей долгие месяцы готовят яркие образы своих подопечных, чтобы в день мероприятия те блистали на звездной ковровой дорожке.

Анне Седоковой, Александру Ревве, Юлианне Карауловой и Алексею Воробьеву. Ведущими Церемонии регулярно становятся популярные артисты, и 2018 год не стал исключением: конферанс Премии доверили

Номинанты Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV 2018:

Номинация «Лучший старт»:

GAZIROVKA — Black

Элджей & Feduk — «Розовое вино»

T-Fest — «Улети»

NK — «Это моя ночь»

Мальбэк ft. Сюзанна — «Гипнозы»

Номинация «Лучший дуэт»:

Егор Крид & MOLLY — «Если ты меня не любишь»

Dan Balan & Вера Брежнева — «Наше Лето»

Николай Басков и Queens — «Мой Король»

Номинация «Лучшая группа»:

ARTIK & ASTI

Градусы

SEREBRO

Руки Вверх

Время и Стекло

Номинация «Лучшая песня»:

BURITO — «По волнам»

Полина Гагарина — «Обезоружена»

Элджей & Feduk — «Розовое вино»

Ани Лорак — «Ты еще любишь»

Сергей Лазарев — «Так красиво»

Номинация «Самое сексуальное видео»:

ФАБРИКА feat. ЛОVI — «Бабочки»

Ольга Бузова — «Неправильная»

Анна Седокова — «Увлечение»

Елена Темникова — «Вдох»

SEREBRO — «В космосе»

Номинация «Кино и Музыка»:

Би-2 — «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение»)

Ёлка — «А я тебя нет» (OST «Оптимисты»)

Моя Мишель — «Ты мне нравишься» (OST «Про любовь. Только для взрослых»)

Номинация «Лучший видеоклип»:

Макс Барских — «Моя любовь»

LOBODA — «Парень»

Время и Стекло — «Тролль»

Валерий Меладзе — «Свобода или сладкий плен»

Вера Брежнева — «Ты мой человек»

Номинация «Лучший певец»:

ALEKSEEV

Макс Барских

Валерий Меладзе

Сергей Лазарев

Егор Крид

Номинация «Лучшая певица»:

LOBODA

Ани Лорак

Полина Гагарина

Зара

Ёлка

Номинация «Лучший хип-хоп проект»:

L'One ST Jah Khalib

Элджей

Баста

Номинация Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:

Артур Пирожков — «Либо любовь»

MONATIK — «Vitamin D»

Элджей & Feduk — «Розовое вино»

IOWA — «Плохо Танцевать»

Номинация «Лучшее концертное шоу»:

LOBODA — «H2LO»

Зара — «Душа»

Ани Лорак — «DIVA»

Наргиз — «Вдвоем»

Полина Гагарина с симфоническим оркестром в Кремле

Номинация «Видео на выезде»:

Зара — «Мир вашему дому» (Португалия)

Егор Крид — «Потрачу» (ОАЭ)

Джиган — «Больше, чем жизнь» (Испания)

Номинация «Лучший рок-проект»:

«Ночные Снайперы» и Диана Арбенина

Би-2 Ленинград

Наргиз

Sankt Petersburg

Специальная номинация Генерального спонсора АО «Сервье» «Летящей походкой»:

Вера Брежнева

Ани Лорак

Полина Гагарина

Ольга Бузова

NYUSHA

Голосование продолжается, у вас еще есть возможность отдать голос своему фавориту. Участвуйте и выбирайте любимого артиста.