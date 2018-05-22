Что скрывает смерть Листьева

В этом мае одному из самых популярных телеведущих отечественного телевидения могло бы исполниться 62 года. Но случиться этому было не суждено — в марте 1995 года Владислав Листьев был убит выстрелами из двух разных пистолетов. Как иногда случается, убийцы, организаторы и заказчики не найдены до сих пор.

Про него говорили: «Смог усадить всю страну перед телевизором». Журналист и телеведущий, он стал первым генеральным директором общественного российского телевидения ( ОРТ ), стал автором и ведущим культовых передач «Взгляд» , «Час пик», «Поле чудес», «Тема». Листьев намеревался сделать телевидение открытым, полезным и честным. Но, как видно, его принципиальную позицию разделяли не все.

Его очень любил зритель и уважали коллеги, но многие отмечали, что на самом деле Влад не был в простой жизни таким улыбчивым, как на экране. По словам его дочери, он не слишком стремился на руководящие должности, считая себя больше творческим человеком. Может, поэтому некоторым людям было с ним непросто работать.

Преследовал ли семью Листьева какой-то злой рок или виной трагедии стали политика, деньги или расхожие с кем-то убеждения — неизвестно. Может, имели место сразу несколько причин? Трудно упустить из виду, что страшные события в жизни известного телеведущего случались с подозрительным постоянством. Владислав потерял двоих сыновей — одного совсем младенцем, другого — когда тому едва исполнилось 6. Отец Листьева покончил с собой, мать сбила машина уже после гибели Владислава. Первая жена, как начали говорить уже после его смерти, была психически нездорова. Сам Влад однажды тоже пытался свести счеты с жизнью и даже порезал себе вены, однако проницательность его крестной матери спасла ему жизнь.

Если учитывать, что находящиеся с собой на момент совершения убийства ценные бумаги и приличная сумма денег остались нетронутыми, вероятность преступления с целью ограбления сразу стремится к нулю. А вот факт того, что буквально за неделю до своей смерти руководитель ОРТ ввел временный мораторий на любые виды рекламы, казался и кажется до сих пор довольно веским аргументом для обвинений в содеянном тех людей, которые особенно много от этого запрета теряли. Среди них и Борис Березовский , который, впрочем, ловко от себя эти подозрения отвел.

Уже спустя годы после случившегося, в одном из интервью, по словам журналиста, Константин Эрнст выдвинул предположение, не предназначенное для публикации. Оно заключалось в том, что возможным заказчиком убийства являлся известный предприниматель, а ныне член Совета Федерации Сергей Лисовский . Но, что вовсе не удивительно, от своих слов Эрнст впоследствии отказался, назвав интервью спланированной провокацией.

Конечно, не обошлось и без попыток обвинить в причастности женщин Листьева. Кто-то, как предполагали, строил коварные планы о завладении большим наследством, кто-то — просто не мог справиться с ревностью. Но эти версии, как и остальные, подтверждены не были.

Поздний вечер, подъезд собственного дома, два выстрела: первый в руку, второй — смертельный в голову, смерть, нескончаемые разговоры, множество часов посвященных эфиров, толпы людей, желающих проститься, и огромное количество самых разных версий, ни на одной из которых остановиться так и не получилось.

В ходе следственного эксперимента представители органов выяснили, что, скорее всего, Влад Листьев узнал своего убийцу, потому что обернулся, чувствуя опасность. Пытался убежать. После контрольного выстрела он еще был жив, однако до приезда скорой так и не продержался.

Прошло больше 20 лет со дня его смерти, а дело по сей день считается не раскрытым. Многие порой задумываются о том, каким было бы наше телевидение сейчас, если бы он остался жив? Какие передачи были бы в эфире, что бы он подсказал нынешним «правителям» телеиндустрии, в какую сторону все исправил бы? Эти вопросы останутся без ответа так же, как, наверное, и главный вопрос: «Кто и за что убил Влада Листьева?»