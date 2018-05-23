Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно

Зрители реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» (Made in Chelsea) пришли в недоумение из-за сцены в душе, где у участников Сэма Томпсона и Софи Хэббу якобы случился секс. Они упрекнули создателей в демонстрации порнографии.

Во фрагменте, показанном на телевидении, Томпсон мечтательно лежал, в то время как девушка начала принимать душ. Он вскочил с кровати и устремился к ней в прозрачную душевую кабину. Он начал целовать ее и поглаживать, после чего сцена оборвалась.

«Я всегда был поклонником Made in Chelsea, но эта первая сцена с Софи и Сэмом немного бесстыдна», — пишет в Twitter одна из фанаток шоу. «Эта сцена в душе была действительно ненужной. Фу!» — восклицает другой.

Некоторым эта сцена вовсе показалась омерзительной.

«Пожалуйста, никогда больше не делайте сцен софткора в душе. Я только что пережила сцену соития Спенсера и Луизы (в том же шоу — прим. «Ленты.ру» ) от 2012 года, а затем вы идете и делаете это снова с ее братом», — просит блогер Рэйчел Хокинс.

В июне 2017 года широкий резонанс в Великобритании вызвала сцена, намекающая на групповое изнасилование несовершеннолетней героини сериала «Улица Коронации». Тогда зрители пожаловались на эпизод в британский медиарегулятор Ofcom.